В Україні може з'явитися новий податок: за що доведеться платити

Законопроєкти про новий податок уже зареєстровано в парламенті.

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У 2025 році для українців можуть змінити вартість посилок, одержуваних з-за кордону від торгових платформ. Це пов'язано з тим, що Верховна Рада України (ВРУ) збирається ввести додатковий податок. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Як повідомив Гетманцев, законопроєкти було розроблено з ініціативи та за участю найбільших українських бізнес-асоціацій.

"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом унеможливить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення і сприятиме прискоренню митних процедур", — зазначив політик.

У законопроєктах пропонують, що:

громадяни отримуватимуть без обкладення ПДВ товари, які коштують до 45 євро, але за однієї умови: ці товари їм надсилають фізособи без будь-якої оплати і без комерційної мети;

товари ж, які громадяни купили на маркетплейсах або інших подібних платформах, будуть оподатковуватися незалежно від їхньої вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів стягуватиметься лише в разі, якщо їхня вартість більша за 150 євро.

Гетманцев додав, що законопроєкти полегшать адміністрування ПДВ, а посилки на митниці оформлятимуть швидше. Для цього потрібно:

перейняти досвід країн Європейського Союзу та запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним до митної декларації Н7, якою користуються в Євросоюзі. Наявні наразі форми документів для декларування посилок використовуватимуться й надалі.

При цьому покупець не нестиме додаткових митних витрат, якщо ПДВ сплатить постачальник товару або маркетплейс. Це також допоможе прискорити процес митного оформлення.

Зазначимо, що зараз в Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро, тобто всі посилки вартістю до цієї суми не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Однак восени нардеп Данило Гетманцев зазначав, що на всі посилки з-за кордону вартістю менше ніж €150 введуть податок. Він зазначав, що Україні потрібно підтримувати національного виробника, а не іноземного.