В Україні може з'явитися новий податок: за що доведеться платити
Законопроєкти про новий податок уже зареєстровано в парламенті.
У 2025 році для українців можуть змінити вартість посилок, одержуваних з-за кордону від торгових платформ. Це пов'язано з тим, що Верховна Рада України (ВРУ) збирається ввести додатковий податок. Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.
Як повідомив Гетманцев, законопроєкти було розроблено з ініціативи та за участю найбільших українських бізнес-асоціацій.
"Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом унеможливить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення і сприятиме прискоренню митних процедур", — зазначив політик.
У законопроєктах пропонують, що:
- громадяни отримуватимуть без обкладення ПДВ товари, які коштують до 45 євро, але за однієї умови: ці товари їм надсилають фізособи без будь-якої оплати і без комерційної мети;
- товари ж, які громадяни купили на маркетплейсах або інших подібних платформах, будуть оподатковуватися незалежно від їхньої вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів стягуватиметься лише в разі, якщо їхня вартість більша за 150 євро.
Гетманцев додав, що законопроєкти полегшать адміністрування ПДВ, а посилки на митниці оформлятимуть швидше. Для цього потрібно:
- перейняти досвід країн Європейського Союзу та запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;
- запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним до митної декларації Н7, якою користуються в Євросоюзі. Наявні наразі форми документів для декларування посилок використовуватимуться й надалі.
При цьому покупець не нестиме додаткових митних витрат, якщо ПДВ сплатить постачальник товару або маркетплейс. Це також допоможе прискорити процес митного оформлення.
Зазначимо, що зараз в Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро, тобто всі посилки вартістю до цієї суми не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Однак восени нардеп Данило Гетманцев зазначав, що на всі посилки з-за кордону вартістю менше ніж €150 введуть податок. Він зазначав, що Україні потрібно підтримувати національного виробника, а не іноземного.