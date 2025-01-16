В Украине может появиться новый налог: за что придется платить

Законопроекты о новом налоге уже зарегистрированы в парламенте.

Related video

В 2025 году для украинцев могут изменить стоимость посылок, получаемых из-за границы от торговых платформ. Это связано с тем, что Верховная Рада Украины (ВРУ) собирается ввести дополнительный налог. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Как сообщил Гетманцев, законопроекты были разработаны по инициативе и с участием крупнейших украинских бизнес-ассоциаций.

"Уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя во время таможенного оформления и будет способствовать ускорению таможенных процедур", — отметил политик.

В законопроектах предлагают, что:

граждане будут получать без обложения НДС товары, которые стоят до 45 евро, но при одном условии: эти товары им присылают физлица без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары же, которые граждане купили на маркетплейсах или других подобных платформах, будут облагаться налогом независимо от их стоимости. При этом, ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься лишь в случае если их стоимость больше 150 евро.

Гетманцев добавил, что законопроекты облегчат администрирование НДС, а посылки на таможне будут оформлять быстрее. Для этого нужно:

перенять опыт стран Европейского Союза и ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом либо другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара;

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которой пользуются в Евросоюзе. Имеющиеся сейчас формы документов для декларирования посылок будут использоваться и в дальнейшем.

При этом покупатель не будет нести дополнительные таможенные расходы, если НДС оплатит поставщик товара или маркетплейс. Это также поможет ускорить процесс таможенного оформления.

Отметим, что сейчас в Украине существует установленный государством таможенный лимит в 150 евро, то есть все посылки стоимостью до этой суммы не облагаются налогом и не подлежат растаможке. Однако осенью нардеп Даниил Гетманцев отмечал, что на все посылки из-за границы стоимостью менее €150 введут налог. Он отмечал, что Украине нужно поддерживать национального производителя, а не иностранного.