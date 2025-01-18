Военный сбор теперь обязателен: сколько нужно платить ФЛП разных групп в 2025 году

Законом предусмотрено увеличение военного сбора для работников с 1,5% до 5%.

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В начале декабря 2024 года были введены новые правила налогообложения, касающиеся, в частности, физических лиц-предпринимателей. Одним из ключевых изменений стало обязательство уплаты военного сбора, независимо от группы или системы налогообложения.Об этом говорится в материале издания "Telegraf UA".

С 1 января 2025 года вступили в силу новые налоговые правила. Следует отметить, что ставки и порядок оплаты изменились. Законом предусмотрено увеличение военного сбора для работников с 1,5% до 5%, а также расширение круга плательщиков, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Так, ставка военного сбора для ФЛП – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в 2025 году – 800,0 грн (10 процентов размера минимальной заработной платы). Уплачивается ежемесячно не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца

Для третьей группы — ставка – 1% от полученного дохода.

ФЛП-общесистемщик — ставка увеличивается с 1,5% до 5% чистого годового налогооблагаемого дохода.

Общая сумма военного сбора за 2025 год:

1,2,4 группа — за 12 месяцев 2025 года общая сумма ВС составит 9 600 грн;

3 группа — общая сумма уплаченного ВС за 12 месяцев будет зависеть от полученного предпринимателем дохода. Если, например, по результатам 2025 ФОП на 3 группе достигнет предельного лимита дохода в 9 336 000 грн, сумма военный сбор составит 93 360 грн (1%);

ФЛП-общесистемщик — общая сумма уплаченного ОС за 12 месяцев будет зависеть от полученного предпринимателем дохода. Если, например, по результатам 2025 ФОП-общесистемщик получит 840 000 грн с чистого дохода, сумма военного сбора составит 42 000 грн (5%).

Напомним, в Украине уплата земельного налога является обязательной для большинства граждан, однако некоторые категории, например пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи, могут рассчитывать на льготы.