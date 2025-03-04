У 2025 році в Україні оподаткування операцій з нерухомістю зазнало змін. Фокус спитав у юриста, які платежі до держбюджету платять продавці і покупці житла.

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У 2025 році в Україні оподаткування операцій з нерухомістю зазнало змін, що впливають на учасників ринку як первинного, так і вторинного житла, розповіла Фокусу юрист АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко.

Експертка пояснила: якщо квартира чи будинок придбані на первинному ринку, то покупець сплачує 1% від вартості нерухомості, як внесок до Пенсійного фонду. При купівлі житла на вторинці платежі наступні: покупцеві потрібно сплатити 1% від вартості квартири чи будинку до ПФУ, а продавцю — 1% за нотаріальне посвідчення угоди (державне мито).

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При продажі квартири податки залежать від терміну перебування у власності об’єкту нерухомості, а також від суми угоди. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір не має потреби платити, якщо квартира перебувала у власності довше трьох років. Але якщо менше, то продавець має сплатити до державного бюджету 5% ПДФО та 5% — військового збору.

При придбанні на первинному ринку потрібно сплатити 1% вартості угоди до Пенсійного фонду Фото: З відкритих джерел

"Якщо відбувається продаж декількох об'єктів нерухомості протягом року, то під час першого продажу в році, за умови, що нерухомість була у власності понад 3 роки, податки не сплачуються. А другий та наступні продажі оподатковуються: незалежно від терміну володіння, застосовується ставка ПДФО 5% та військового збору 5%", — каже Анастасія Руденко. За її словами, податкове навантаження на операції з нерухомістю у 2025 році може сягати 12% від вартості угоди, залежно від кількості проданих об'єктів та терміну їх володіння.

Раніше Фокус писав, що з 2025 року ФОПи знову зобов'язані платити ЄСВ. Це встановлено законом про державний бюджет на 2025 рік.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року було запроваджено нові норми оподаткування, що стосуються, зокрема, фізичних осіб-підприємців. Однією з ключових змін стало зобов'язання сплати військового збору, незалежно від групи або системи оподаткування.