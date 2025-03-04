В 2025 году в Украине налогообложение операций с недвижимостью претерпело изменения. Фокус спросил у юриста, какие платежи в госбюджет платят продавцы и покупатели жилья.

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В 2025 году в Украине налогообложение операций с недвижимостью претерпело изменения, влияющие на участников рынка как первичного, так и вторичного жилья, рассказала Фокусу юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко.

Эксперт объяснила: если квартира или дом приобретены на первичном рынке, то покупатель платит 1% от стоимости недвижимости, как взнос в Пенсионный фонд. При покупке жилья на вторичке платежи следующие: покупателю нужно оплатить 1% от стоимости квартиры или дома в ПФУ, а продавцу — 1% за нотариальное удостоверение сделки (государственная пошлина).

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Налоги все выше. Какие платежи нужно внести при купле-продаже квартиры или машины в 2025 году

При продаже квартиры налоги зависят от срока пребывания в собственности объекта недвижимости, а также от суммы сделки. Налог на доходы физических лиц и военный сбор не нужно платить, если квартира находилась в собственности дольше трех лет. Но если меньше, то продавец должен уплатить в государственный бюджет 5% НДФЛ и 5% — военного сбора.

При приобретении на первичном рынке нужно уплатить 1% стоимости сделки в Пенсионный фонд Фото: Из открытых источников

"Если происходит продажа нескольких объектов недвижимости в течение года, то при первой продаже в году, при условии, что недвижимость была в собственности более 3 лет, налоги не уплачиваются. А вторая и последующие продажи облагаются налогом: независимо от срока владения, применяется ставка НДФЛ 5% и военного сбора 5%", — говорит Анастасия Руденко. По ее словам, налоговая нагрузка на операции с недвижимостью в 2025 году может достигать 12% от стоимости сделки, в зависимости от количества проданных объектов и срока их владения.

Ранее Фокус писал, что с 2025 года ФОПы снова обязаны платить ЕСВ. Это установлено законом о государственном бюджете на 2025 год.

Напомним, в начале декабря 2024 года были введены новые нормы налогообложения, касающиеся, в частности, физических лиц-предпринимателей. Одним из ключевых изменений стало обязательство уплаты военного сбора, независимо от группы или системы налогообложения.