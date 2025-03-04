И недвижимость, и автомобили в случае купли-продажи облагаются налогом. Юристы рассказали Фокусу, какие налоги и когда нужно уплатить в 2025 году, если продавать или покупать жилье или автомобиль.

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О том, что налоговая нагрузка для граждан и бизнеса растет, стало известно еще осенью прошлого года, когда Верховная Рада проголосовала за законопроект №11416-д, который ввел новые ставки военного сбора и другие нововведения. Не обошли вниманием депутаты и операции с недвижимостью, для которых тоже теперь действует повышенный размер военного сбора, а именно — 5%. Фокус обратился к юристам, чтобы узнать подробно обо всех платежах физических лиц при покупке или продаже жилья и автотранспорта.

Налоги на недвижимость в 2025 году: как выросли платежи и кто должен платить

В 2025 году в Украине налогообложение операций с недвижимостью претерпело изменения, влияющие на участников рынка как первичного, так и вторичного жилья, говорит юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко.

Эксперт объяснила: если жилье приобретено на первичном рынке, то покупатель платит 1% от стоимости недвижимости, как взнос в Пенсионный фонд. При покупке жилья на вторичке платежи следующие: покупателю нужно оплатить 1% от стоимости квартиры или дома в ПФУ, а продавцу — 1% за нотариальное удостоверение сделки. "Государственная пошлина — это плата за нотариальное удостоверение перехода права собственности от продавца к покупателю. Платит продавец в размере 1% от стоимости недвижимости", — отметил Андрей Шабельников, адвокат, управляющий партнер Evrika Law.

Если недвижимость в собственности более трех лет, то с первой продажи в году не уплачиваются НДФЛ и военный сбор Фото: ТСН

При продаже объектов недвижимости в 2025 году платежи выросли, ведь ВРУ приняла, а президент подписал в прошлом году изменения в Налоговый кодекс — законопроект №11416-д, и таким образом военный сбор был увеличен до 5%.

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"Стоит отметить, что в 2025 году действует повышенная ставка военного сбора в размере 5% от стоимости объекта недвижимости. Поэтому общая сумма налогов, которые уплачиваются при купле-продаже недвижимости, значительно повысилась", — пояснил Андрей Шабельников. По его словам, общая сумма расходов на налоги и сборы зависит от того, как долго недвижимость была в собственности.

Налоговая нагрузка на операции с недвижимостью в 2025 году может достигать 12% от стоимости сделки, в зависимости от количества проданных объектов и срока их владения

Если недвижимость находилась в собственности более трех лет, то НДФЛ и военный сбор с продажи уплачивать нет необходимости.

Сколько налогов платить, если недвижимость находилась в собственности менее 3 лет:

5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора (с декабря 2024 года ставка выросла с 1,5% до 5%).

Сколько налогов платить, если в течение года продается несколько объектов:

Первая продажа в году: при условии, что недвижимость была в собственности более 3 лет, налоги не уплачиваются;

Вторая и последующие продажи: независимо от срока владения, НДФЛ 5% и военный сбор 5%.

"Таким образом, налоговая нагрузка на операции с недвижимостью в 2025 году может достигать 12% от стоимости сделки, в зависимости от количества проданных объектов и срока их владения. Рекомендуется тщательно планировать такие операции и консультироваться со специалистами для оптимизации налоговых расходов", — отметила в комментарии Фокусу Анастасия Руденко.

В 2025 году действует повышенная ставка военного сбора в размере 5% от стоимости объекта недвижимости Фото: Reddit

Следовательно, отмечают специалисты, если происходит продажа квартиры, которая находилась в собственности более трех лет, то не возникает обязанности уплатить НДФЛ и военный сбор. Такая же ситуация и в случае получения квартиры по наследству. Однако при продаже дома или квартиры, которой человек владел менее трех лет, то возникает обязанность уплаты налога на доходы в размере 5%, а также потребность оплатить военный сбор 5%.

При покупке жилья на вторичке платежи следующие: покупателю нужно оплатить 1% от стоимости квартиры или дома в ПФУ, а продавцу — 1% за нотариальное удостоверение сделки.

Важно помнить: согласно законодательству, объектом обложения НДФЛ и военным сбором при операциях с недвижимостью является доход от продажи недвижимости, то есть цена, которая указывается в договоре купли-продажи. Итак, если в 2025 году гражданин продал квартиру, а в договоре была указана ее стоимость в сумме 2 млн гривен, и в собственности такое жилье находилось менее трех лет, то продавец должен уплатить в государственный бюджет НДФЛ в сумме 100 тыс. грн. и военный сбор в сумме 100 тыс. грн., то есть в целом — 200 тыс. грн. составят обязательные платежи (НДФЛ и военный сбор).

Купить или продать автомобиль: каковы обязательные платежи в 2025 году

Анастасия Руденко отмечает: в 2025 году в Украине налогообложение операций по покупке и продаже автомобилей регулируется действующим законодательством, которое определяет размеры сборов и налогов в зависимости от стоимости транспортного средства и количества совершенных операций в течение года.

Если автомобиль регистрируется впервые в Украине, что происходит при покупке в салоне или ввозе авто из-за границы, то должен быть уплачен пенсионный сбор, а ставка сбора зависит от стоимости автомобиля.

Какая ставка сбора в ПФУ при покупке нового или ввезенного из-за границы авто:

Ставка 3%, если стоимость автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ). В 2025 году ПМТЛ составляет 3028 грн, поэтому предельный размер стоимости авто — 499 620 грн.

Ставка 4%, если стоимость автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров ПМТЛ ( цена авто от 499 620 грн до 878 120 грн ).

). Ставка 5%, если стоимость автомобиля превышает 290 размеров ПМТЛ (цена машины превышает 878 120 грн).

"Эти ставки применяются как при покупке нового автомобиля в салоне, так и при первой регистрации подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы", — говорит Анастасия Руденко.

Налоги на продажу автотранспортных средств применяются также и к продаже мопедов и мотоциклов

Когда автовладелец продает автомобиль на вторичном рынке, то должен уплатить налог на доходы (НДФЛ) и военный сбор. Но эти платежи не уплачиваются при условии, что это первая продажа транспортного средства в году. А вот для нескольких следующих уже в течение года сделок нужно будет уплатить и НДФЛ, и военный сбор.

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"Ставка налога относительно дохода, полученного физическим лицом от продажи (обмена) в течение налогового года второго из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и / или мотоцикла, и / или мопеда составляет 5% от стоимости авто + военный сбор — 5%. Ставка налога в отношении дохода, полученного физическим лицом от продажи (обмена) в течение налогового года третьего и последующих объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и / или мотоцикла, и / или мопеда или другого транспортного средства составляет 18% от стоимости авто + военный сбор — 5%", — рассказал Андрей Шабельников.

При первой сделке по продаже автомобиля в этом году налоги не уплачиваются, а вот если сделок несколько в год, то со следующих уже платится НДФЛ и военный сбор Фото: Pixabay

То есть, объясняет Анастасия Руденко, при второй продаже общая налоговая нагрузка составляет 10% от стоимости автомобиля, а при третьей и последующих — 23%. И еще есть важная льгота по уплате военного сбора, указанная в законодательстве, — для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%. Между тем, для нерезидентов в Украине действуют повышенные ставки налогообложения операции по продаже авто, а именно — независимо от количества проданных автомобилей, доход таких продавцов облагается налогом по ставке НДФЛ 18% и ставке военного сбора 5%.