Почему в Украине активно занялись посылками из марткетплейсов за границей и какие именно налоги хотят ввести? Фокус вместе с экспертами проанализировал новый законопроект о налогах на посылки из-за границы.

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В Верховной Раде предлагают законопроект №12429, который предусматривает отмену беспошлинного порога на посылки из-за границы. Действительно ли под налог могут попасть посылки от родственников, а также мелкие грузы с духами, чаем и кофе?

Тотальное налогообложение: действующий беспошлинный порог хотят отменить

По закону в Украине действует беспошлинный порог 150 евро, что означает необложение посылок и товаров, отправленных из-за границы, таможенная стоимость которых не превышает указанную сумму.

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То есть, если стоимость товаров (в одной посылке), заказанных в зарубежном интернет-магазине, меньше 150 евро, то такое отправление не облагается налогом. Аналогичный подход применяется к посылкам от физического лица к физическому, например, от родственника. А законопроект, который предлагают в ВР, отменяет беспошлинный порог. Поэтому, все товары дороже 150 евро, на которые до сих пор начислялось 20% НДС + 10% ввозной пошлины, с принятием закона попадают под налогообложение.

По закону в Украине действует беспошлинный порог 150 евро, что означает необложение посылок и товаров, отправленных из-за границы, таможенная стоимость которых не превышает указанную сумму

Как пояснил Фокусу директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, в общем понимании, налогообложение посылок из-за рубежа выглядит как попытка защиты от наплыва дешевых китайских товаров.

"Идея заключается не только в том, что государство хочет больше облагать налогами такие импортные товары, но и в том, что государству надо сдерживать отток валюты за границу", — отметил эксперт.

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Без налогов до 45 евро: какие исключения предлагают

Есть в проекте закона только одно исключение — товары стоимостью до 45 евро, которые физическое лицо за рубежом отправляет другому физлицу в Украине. Речь идет о том, что такие операции не являются объектом налогообложения. Но при условии, что товары должны отправляться без какой-либо оплаты, имеют назначение для личного/семейного пользования, а характеристики и количество не должны указывать на коммерческую цель.

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Также положение о безналоговых операциях не действует, если в посылку положили подакцизные товары (алкоголь, табачные изделия), духи в объеме более 50 г или туалетную воду в объеме более 0,25 л, кофе (более 500 г), чай (более 100 г).

Если объем этих товаров будет превышать лимит, даже за частную посылку стоимостью до 45 евро придется платить 20% НДС.

Некоторые операции не являются объектом налогообложения Фото: Getty Images

Какова цель введения НДС на посылки

Эксперты отмечают, что такой законопроект направлен прежде всего на препятствование теневому бизнесу. То есть компаний, которые разбивают заказы на иностранных маркнтплейсаз таким образом, что товары идут отдельными посылками стоимостью до 150 евро. Фактически, законодатели считают, что в стране слишком активизировался малый бизнес, стремящийся заработать на беспошлинных посылках из-за рубежа.

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"Этот проект, по моему мнению, направлен на детенизацию бизнеса, когда через ФЛП, физических лиц завозятся различные товары именно с маркетплейсов. Когда физлицо заказывает большой объем товаров через маркетплейсы, вроде бы для себя, а потом реализует их на внутреннем украинском рынке со своей маржой и пожеланиями. Думаю, что именно на этот аспект и будет направлен законопроект. Я надеюсь, что речь пойдет только о маркетплейсах и он все же не коснется пересылки физлица к физлицу. Ведь таких посылок очень много, их трудно обработать. Это очень большой оборот именно частных посылок. А с маркетплейсами проще: их можно контролировать, с ними можно договариваться, заключать договоры", — отметил в комментарии Фокусу финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Законопроект о налогообложении посылок вводит новую операцию — дистанционную продажу товаров

Отметим, что законопроект о налогообложении посылок вводит новую операцию — дистанционную продажу товаров. Уплачивать НДС с дистанционной продажи будет лицо-нерезидент, осуществляющее такую продажу.

Например, такие онлайн-магазины, маркетплейсы и платформы для продажи товаров, как eBay, OLX, AliExpress попадают под эту категорию. Такие платформы должны будут регистрироваться как плательщики НДС, взимать налог с покупателей и перечислять его в госбюджет, а также хранить информацию о посылках и их получателях в течение 10 лет.

Если учесть, что объем налога на добавленную стоимость закладывается в ценник. И с принятием закона для украинцев, вероятно, подорожают товары бюджетной категории на зарубежных маркетплейсах.

Эксперт ответил, в чем цель введения НДС на посылки Фото: Flickr

Как повлияет введение налога на инфляцию в Украине

Эксперты предполагают, что вводя налоги на такие посылки, власть имеет целью урегулирование "серого" импорта, улучшение ситуации с платежным балансом, поскольку часть товаров будет заходить в Украину официально, с начислением НДС.

"Это повлияет на инфляцию, в частности. По моим подсчетам, если принять во внимание, что влияние "серого" импорта именно через эту систему, составляет примерно 25%, то влияние на инфляцию будет достаточно ограничено — до 0,25%", — отметил Шевчишин.

Напомним, авторами законопроекта о налоге на все посылки из-за рубежа является ряд народных депутатов, в частности, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, а также несколько депутатов, среди которых и внефракционная Марьяна Безуглая.