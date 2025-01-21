В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы: что он предусматривает

Украинцы смогут получать без обложения НДС только товары стоимостью до 45 евро. Но при условии, что их присылают физические лица без оплаты и без коммерческой цели.

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок с товарами, которые приобретены через маркетплейсы. Документ с регистрационным номером 12430 появился на сайте парламента.

Его авторами являются ряд народных депутатов, среди которых глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, а также еще 10 депутатов от "Слуги народа", один от "Голоса" и внефракционная Марьяна Безуглая.

Текст проекта закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно приведения порядка уплаты таможенных платежей к требованиям Директивы Совета ЕС №2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года о совместной системе налога на добавленную стоимость и в закон Украины "О почтовой связи" относительно отдельных вопросов осуществления международного почтового обмена" пока отсутствует.

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15 января Гетманцев сообщил, что по требованию бизнеса подал на регистрацию законопроекты по налогообложению импортных посылок.

Сейчас пошлина в размере 10% и НДС в 20% применяются к посылкам, стоимость которых превышает 150 евро (только на сумму, превышающую этот предел).

Предложения Гетманцева предусматривают введение НДС для всех товаров из зарубежных интернет-магазинов независимо от их стоимости. На посылки стоимостью более 150 евро дополнительно будет начисляться пошлина.

Также планируется обложить НДС обычные посылки между физическими лицами, если их стоимость превышает 45 евро. То есть, если, например, родственник или знакомый из-за границы пришлет посылку стоимостью более 45 евро, придется уплатить 20% НДС.

Кроме того, законопроекты предлагают упрощение процедур администрирования НДС и ускорение таможенного оформления посылок. Для этого предусмотрена возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или через маркетплейс.

Гетманцев отметил, что проекты разработаны при участии бизнес-ассоциаций, среди которых Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Украинский совет бизнеса, Ассоциация предприятий информационных технологий, Ассоциация ритейлеров Украины и Торгово-промышленная палата Украины.

Напомним, 2 октября народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что посылки из-за границы стоимостью менее 150 евро должны облагаться налогом. По его словам, необходимо нужно поддерживать национального производителя, а не иностранного.

8 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет список оснований для раскрытия банковской тайны.