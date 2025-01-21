У Раді зареєстрували законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону: що він передбачає

Українці зможуть отримувати без оподаткування ПДВ лише товари вартістю до 45 євро. Але за умови, що їх надсилають фізичні особи без оплати і без комерційної мети.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про оподаткування посилок із товарами, які придбані через маркетплейси. Документ з реєстраційним номером 12430 з'явився на сайті парламенту.

Його авторами є низка народних депутатів, серед яких голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, а також ще 10 депутатів від "Слуги народу", один від "Голосу" і позафракційна Мар'яна Безугла.

Текст проєкту закону "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку сплати митних платежів до вимог Директиви Ради ЄС №2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість та до закону України "Про поштовий зв'язок" щодо окремих питань здійснення міжнародного поштового обміну" наразі відсутній.

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15 січня Гетманцев повідомив, що на вимогу бізнесу подав на реєстрацію законопроєкти щодо оподаткування імпортних посилок.

Зараз мито у розмірі 10% та ПДВ у 20% застосовуються до посилок, вартість яких перевищує 150 євро (лише на суму, що перевищує цю межу).

Пропозиції Гетманцева передбачають запровадження ПДВ для всіх товарів із закордонних інтернет-магазинів незалежно від їх вартості. На посилки вартістю понад 150 євро додатково буде нараховуватися мито.

Також планується оподаткувати ПДВ звичайні посилки між фізичними особами, якщо їхня вартість перевищує 45 євро. Тобто, якщо, наприклад, родич або знайомий з-за кордону надішле посилку вартістю понад 45 євро, доведеться сплатити 20% ПДВ.

Крім того, законопроєкти пропонують спрощення процедур адміністрування ПДВ та прискорення митного оформлення посилок. Для цього передбачена можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або через маркетплейс.

Гетманцев зазначив, що проєкти розроблені за участю бізнес-асоціацій, серед яких Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація підприємств інформаційних технологій, Асоціація ритейлерів України та Торгово-промислова палата України.

Нагадаємо, 2 жовтня народний депутат Данило Гетманцев заявив, що посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро мають оподатковуватися. За його словами, необхідно потрібно підтримувати національного виробника, а не іноземного.

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