Новые налоги на все посылки из-за границы. Почему снова из всех возможных вариантов выбирают худший

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Скажу и я пару слов в защиту украинцев и их права друг другу пересылать посылки без дополнительных затрат и получать во время войны необходимую поддержку!

Главный вредитель экономике Украины во время войны, представитель народа от партии "Слуга Народа" Даниил Гетманцев внес законопроект о налогообложении посылок НДС.

"Законопроектами предлагается определить, что:

граждане могут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары отправляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели;

товары, которые покупаются гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат обложению НДС независимо от их стоимости;

при этом ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае, если их стоимость более 150 евро.

Для облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара;

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которая существует в странах ЕС. При этом имеющиеся формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем."

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В Раде зарегистрировали законопроект о налоге на все посылки из-за границы: что он предусматривает

…

Все это хорошо, и евроинтеграция хорошо, но есть несколько "но":

1. Процесс Евроинтеграции это не тупое копирование норм, правил и директив ЕС, это путь трансформации

Напомню, что…

Средняя заработная плата:

Европейский Союз (данные за 2023) — около €2,250 в месяц (брутто);

Украина — около €370–500.

Средний доход домохозяйств:

ЕС — медианный доход: €31,000 в год;

Украина — €7500–€9000 в год.

Норма накопления:

средняя по ЕС: 12–15% от располагаемого дохода;

Украина до военного конфликта: 3–5% — сегодня ноль или минус с учетом огромных потерь граждан Украины.

Как можно тупо копировать для Украины нормы ЕС?

Идем дальше.

2. У любого действия при формировании госполитики должен быть детальный анализ

Например, Мэрия Лондона при принятии решений, которые влияют на качество жизни жителей Лондона (а это почти все решения), поручает трем аналитическим центрам провести анализ. И потом в общественной дискуссии выбирается правильный вариант.

Покажите мне (всем Украинцам) экономическое обоснование, что граждане от этого изменения выиграют!

3. Война

Не секрет, что большая часть комплектующих для сотен мануфактур производства дронов и другой техники получается по почте.

То есть наше государство во время войны в условиях недофинансирования ОПК и отсутствия реальной поддержки частных производителей хочет убить и этот сектор?

Кто здесь выигрывает, кроме страны-агрессора?

4. Хочу привести пример налогообложения посылок в самой успешной стране мира — нашем стратегическом партнере

В США действует такая система:

посылки стоимостью до $800 не облагаются пошлинами и налогами;

посылки стоимостью свыше $800 облагаются пошлинами и налогами в зависимости от типа товара;

в США нет федерального НДС, но в некоторых штатах может взиматься налог с продаж (sales tax).

Почему из всех возможных вариантов мы выбираем худший, создающий риски для нашей обороноспособности, ухудшающий качество жизни граждан и совсем не своевременный?

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