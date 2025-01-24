Нові податки на всі посилки з-за кордону. Чому знов з усіх можливих варіантів вибирають найгірший

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Скажу і я декілька слів на захист українців та їхні права один одному пересилати посилки без додаткових витрат і отримувати під час війни необхідну підтримку!

Головний шкідник економіки України під час війни, представник народу від партії "Слуга Народу" Данило Гетманцев вніс законопроєкт про оподаткування посилок ПДВ.

"Законопроєктами пропонується визначити, що:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари відправляються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, які купуються громадянами на маркетплейсах чи інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їхньої вартості;

водночас ввізне мито з таких товарів стягуватиметься лише у випадку, якщо їхня вартість більше 150 євро.

Для полегшення адміністрування ПДВ та прискорення оформлення посилок на митниці пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом або іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару;

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним до митної декларації Н7, яка існує в країнах ЄС. Водночас наявні форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

Важливо

У Раді зареєстрували законопроєкт про податок на всі посилки з-за кордону: що він передбачає

…

Все це добре, і євроінтеграція добре, але є кілька "але":

1. Процес Євроінтеграції це не тупе копіювання норм, правил та директив ЄС, це шлях трансформації

Нагадаю, що…

Середня заробітна плата:

Європейський Союз (дані за 2023) — приблизно €2,250 на місяць (брутто);

Україна — приблизно €370–500.

Середній дохід домогосподарств:

ЄС — медіанний дохід: €31,000 на рік;

Україна — €7500–€9000 на рік.

Норма накопичення:

середня по ЄС: 12–15% від наявного доходу;

Україна до воєнного конфлікту: 3–5% — сьогодні нуль чи мінус з урахуванням величезних втрат громадян України.

Як можна тупо копіювати для України норми ЄС?

Ідемо далі.

2. У будь-якої дії під час формування держполітики має бути детальний аналіз

Наприклад, Мерія Лондона під час ухвалення рішень, які впливають на якість життя мешканців Лондону (а це майже всі рішення) доручає трьом аналітичним центрам провести аналіз. І потім у громадській дискусії вибирається правильний варіант.

Покажіть мені (усім Українцям) економічне обґрунтування, що громадяни від цієї зміни виграють!

3. Війна

Не секрет, що велика частина комплектовання для сотень мануфактур виробництва дронів та іншої техніки виходить поштою.

Тобто, чи наша держава під час війни в умовах недофінансування ОПК та відсутності реальної підтримки приватних виробників хоче вбити і цей сектор?

Хто тут виграє, окрім країни агресора?

4. Хочу навести приклад оподаткування посилок у найуспішнішій країні світу — нашому стратегічному партнері

У США діє така система:

посилки вартістю до $800 не обкладаються митом та податками;

посилки вартістю понад $800 обкладаються митом та податками залежно від типу товару;

у США немає федерального ПДВ, але в деяких штатах може стягуватися податок із продажу (sales tax).

Чому з усіх можливих варіантів ми вибираємо найгірший, який створює ризики для нашої обороноздатності, що погіршує якість життя громадян і зовсім не своєчасний?

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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