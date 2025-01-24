Чому в Україні активно зайнялися посилками з маркетплейсів за кордоном і які саме податки хочуть запровадити? Фокус разом із експертами проаналізував новий законопроєкт про податки на посилки з-за кордону.

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У Верховній Раді пропонують законопроєкт №12429, який передбачає скасування безмитного порогу на посилки з-за кордону. Чи дійсно під податок можуть потрапити посилки від родичів, а також дрібні вантажі з парфумами, чаєм і кавою?

Тотальне оподаткування: чинний безмитний поріг хочуть скасувати

За законом в Україні діє безмитний поріг 150 євро, що означає неоподаткування посилок та товарів, відправлених із-за кордону, митна вартість яких не перевищує зазначену суму.

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Тобто, якщо вартість товарів (в одній посилці), замовлених у закордонному інтернет-магазині, менша за 150 євро, то таке відправлення не оподатковується. Аналогічний підхід застосовується до посилок від фізичної особи до фізичної, наприклад, від родича. А законопроєкт, який пропонують у ВР, скасовує безмитний поріг. Тож, усі товари, що є дорожчими за 150 євро, на які дотепер нараховувалося 20% ПДВ + 10% ввізного мита, з ухваленням закону потрапляють під оподаткування.

За законом в Україні діє безмитний поріг 150 євро, що означає неоподаткування посилок та товарів, відправлених із-за кордону, митна вартість яких не перевищує зазначену суму

Як пояснив Фокусу директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін, в загальному розумінні, оподаткування посилок з-за кордону виглядає як спроба захисту від напливу дешевих китайських товарів.

"Ідея полягає не тільки в тому, що держава хоче більше оподатковувати такі імпортні товари, але й в тому, що державі треба стримувати відтік валюти за кордон", — зазначив експерт.

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Без податків до 45 євро: які винятки пропонують

Є у проєкті закону лише один виняток — товари вартістю до 45 євро, які фізична особа за кордоном відправляє іншій фізособі в Україні. Йдеться про те, що такі операції не є об'єктом оподаткування. Але за умов, що товари мають відправлятися без будь-якої оплати, мають призначення для особистого/сімейного користування, а характеристики і кількість не повинні вказувати на комерційну мету.

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Також положення про безподаткові операції не діє, якщо до посилки поклали підакцизні товари (алкоголь, тютюнові вироби), парфуми в об'ємі понад 50 г або туалетну воду в об'ємі понад 0,25 л, каву (понад 500 г), чай (понад 100 г).

Якщо обсяг цих товарів перевищуватиме ліміт, навіть за приватну посилку вартістю до 45 євро доведеться платити 20% ПДВ.

Деякі операції не є об'єктом оподаткування Фото: Getty Images

Яка мета запровадження ПДВ на посилки

Експерти зазначають, що такий законопроєкт направлений передусім на перешкоджання тіньовому бізнесу. Тобто компаній, які розбивають замовлення на іноземних марктплейсаз таким чином, що товари йдуть окремими посилками вартістю до 150 євро. Фактично, законодавці вважають, що в країні надто активізувався малий бізнес, що прагне заробити на безмитних посилках з-за кордону.

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"Цей проєкт, на мою думку, направлений на детінізацію бізнесу, коли через ФОПів, фізичних осіб завозяться різні товари саме з маркетплейсів. Коли фізособа замовляє великий об’єм товарів через маркетплейси, начебто для себе, а потім реалізує їх на внутрішньому українському ринку зі своєю маржею і побажаннями. Гадаю, що саме на цей аспект і буде направлений законопроєкт. Я сподіваюся, що йтиметься лише про маркетплейси і він все ж не торкнеться пересилки фізособи до фізособи. Адже таких посилок дуже багато, їх важко опрацювати. Це дуже великий обіг саме приватних посилок. А з маркетплейсами простіше: їх можна контролювати, з ними можна домовлятися, укладати договори", — зауважив у коментарі Фокусу фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Законопроєкт про оподаткування посилок запроваджує нову операцію — дистанційний продаж товарів

Зазначимо, що законопроєкт про оподаткування посилок запроваджує нову операцію — дистанційний продаж товарів. Сплачувати ПДВ з дистанційного продажу буде особа-нерезидент, яка здійснює такий продаж.

Наприклад, такі онлайн-магазини, маркетплейси та платформи для продажу товарів, як eBay, OLX, AliExpress потрапляють під цю категорію. Такі платформи повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, стягувати податок з покупців і перераховувати його до держбюджету, а також зберігати інформацію про посилки та їхніх одержувачів протягом 10 років.

Якщо врахувати, що обсяг податку на додану вартість закладається в цінник. І з ухваленням закону для українців, ймовірно, подорожчають товари бюджетної категорії на зарубіжних маркетплейсах.

Експерт відповів, у чому мета запровадження ПДВ на посилки Фото: Flickr

Як вплине запровадження податку на інфляцію в Україні

Експерти припускають, що впровадивши податки на такі посилки, влада має на меті врегулювання "сірого" імпорту, покращення ситуації з платіжним балансом, оскільки частина товарів заходитиме в Україну офіційно, із нарахуванням ПДВ.

"Це вплине на інфляцію, зокрема. За моїми підрахунками, якщо взяти до уваги, що вплив "сірого" імпорту саме через цю систему, становить приблизно 25%, то вплив на інфляцію буде досить обмежений — до 0,25%", — зазначив Шевчишин.

Нагадаємо, авторами законопроєкту про податок на всі посилки з-за кордону є низка народних депутатів, зокрема, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, а також декілька депутатів, серед яких і позафракційна Мар'яна Безугла.