Украинцы заплатят налоги за квартиры, которые давно купили: детали

Сумма будет зависеть и от того, какое решение о размере налога приняли местные власти.

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В 2025 году в Украине увеличен налог на недвижимость. Если в прошлом году за каждый дополнительный квадратный метр взималась плата в размере до 100,5 грн, то теперь эта сумма составляет 106,5 грн. Стоит отметить, что эта цифра может варьироваться в зависимости от города. Налог на недвижимость обязаны платить все владельцы квартир и домов, площадь которых превышает установленный лимит. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Налог на недвижимость оплачивается ежегодно владельцами крупных объектов недвижимости. Под "крупной" недвижимостью в соответствии с Налоговым кодексом понимается квартира площадью от 60 квадратных метров и дом площадью от 120 квадратных метров. Если у владельца есть и квартира, и дом, то площади этих объектов суммируются, и налог начисляется на общую площадь от 180 квадратных метров. Кроме того, если площадь квартиры превышает 200 квадратов, а дома — 600 квадратов, владельцу необходимо платить фиксированный налог в размере 25 тысяч гривен в год. Налог поступает в местный бюджет, то есть, например, за квартиру во Львове его получает львовский бюджет, а за недвижимость в Запорожье — запорожский.

Местные советы имеют полномочия пересматривать размер налога и даже норму по недвижимости. В Налоговом кодексе установлены ограничения: нельзя требовать налог за квартиру до 60 квадратов и дом до 120 квадратов, при этом за каждый "лишний квадрат" максимальная ставка налога не может быть выше 1,5% минималки.

В 2025 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2024-й. По состоянию на 1 января 2024-го минималка была на уровне 7100 грн, следовательно, максимальная ставка налога – 106,5 грн за каждый "лишний квадрат".

К примеру, в Киеве действует ставка налога в размере 1,5% (то есть 106,5 грн). Платить придется за квартиры площадью от 60 квадратов и дома – от 120 квадратов. Во Львове применяют меньшую ставку – всего 1% за каждый лишний квадратный метр недвижимости. Такая же ставка и в Одессе.

При этом в Кропивницком будут применять ставку в размере всего 0,5% минималки. То есть 35,5 грн за каждый лишний квадратный метр. Местные власти не заинтересованы устанавливать слишком низкую ставку, потому что это может привести к сокращению поступлений в бюджет.

Однако стоит отметить, что если ваша квартира разделена на доли, например между членами семьи, то "норма" применяется для каждого отдельно. К примеру, если квартира имеет площадь 150 квадратов, однако ею в равных долях владеют три члена семьи, платить налог не надо. Ведь "норма" для троих владельцев составляет 180 квадратов (по 60 квадратов на каждого).

в 2022-м (платили за 2021-й) – 190 грн за квадрат;

в 2023-м (за 2022-й) – 97,5 грн за квадрат;

в 2024-м (за 2023-й) – 100,5 грн за квадрат;

в 2025-м (за 2024-й) – 106,5 грн за квадрат.

В Минсоцполитики о введении обязательной накопительной пенсии говорили и раньше. В частности, профильное ведомство разработало проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Он будет касаться введения обязательных платежей в государственные и частные пенсионные фонды как для работников, так и для владельцев предприятий. Эта система предусматривает открытие индивидуальных пенсионных счетов, на которые в течение рабочей жизни человека будут осуществляться регулярные взносы.

Отметим, что сейчас в Украине существует установленный государством таможенный лимит в 150 евро, то есть все посылки стоимостью до этой суммы не облагаются налогом и не подлежат растаможке. Однако осенью нардеп Даниил Гетманцев отмечал, что на все посылки из-за границы стоимостью менее €150 введут налог. Он отмечал, что Украине нужно поддерживать национального производителя, а не иностранного.