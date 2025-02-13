Українці заплатять податки за квартири, які давно купили: деталі

Сума залежатиме і від того, яке рішення про розмір податку ухвалила місцева влада.

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У 2025 році в Україні збільшено податок на нерухомість. Якщо торік за кожен додатковий квадратний метр стягували плату в розмірі до 100,5 грн, то тепер ця сума становить 106,5 грн. Варто зазначити, що ця цифра може варіюватися залежно від міста. Податок на нерухомість зобов'язані платити всі власники квартир і будинків, площа яких перевищує встановлений ліміт. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Податок на нерухомість сплачується щорічно власниками великих об'єктів нерухомості. Під "великою" нерухомістю відповідно до Податкового кодексу розуміється квартира площею від 60 квадратних метрів і будинок площею від 120 квадратних метрів. Якщо у власника є і квартира, і будинок, то площі цих об'єктів підсумовуються, і податок нараховується на загальну площу від 180 квадратних метрів. Крім того, якщо площа квартири перевищує 200 квадратів, а будинку — 600 квадратів, власнику необхідно платити фіксований податок у розмірі 25 тисяч гривень на рік. Податок надходить до місцевого бюджету, тобто, наприклад, за квартиру у Львові його отримує львівський бюджет, а за нерухомість у Запоріжжі — запорізький.

Місцеві ради мають повноваження переглядати розмір податку і навіть норму щодо нерухомості. У Податковому кодексі встановлено обмеження: не можна вимагати податок за квартиру до 60 квадратів і будинок до 120 квадратів, водночас за кожен "зайвий квадрат" максимальна ставка податку не може бути вищою за 1,5% мінімалки.

У 2025 році українці платитимуть податок на нерухомість за 2024-й. Станом на 1 січня 2024-го мінімалка була на рівні 7100 грн, отже, максимальна ставка податку — 106,5 грн за кожен "зайвий квадрат".

Наприклад, у Києві діє ставка податку в розмірі 1,5% (тобто 106,5 грн). Платити доведеться за квартири площею від 60 квадратів і будинки — від 120 квадратів. У Львові застосовують меншу ставку — лише 1% за кожен зайвий квадратний метр нерухомості. Така ж ставка і в Одесі.

При цьому в Кропивницькому застосовуватимуть ставку в розмірі лише 0,5% мінімалки. Тобто 35,5 грн за кожен зайвий квадратний метр. Місцева влада не зацікавлена встановлювати занадто низьку ставку, бо це може призвести до скорочення надходжень до бюджету.

Однак варто зазначити, що якщо ваша квартира поділена на частки, наприклад між членами сім'ї, то "норма" застосовується для кожного окремо. Приміром, якщо квартира має площу 150 квадратів, проте нею в рівних частках володіють троє членів сім'ї, платити податок не треба. Адже "норма" для трьох власників становить 180 квадратів (по 60 квадратів на кожного).

у 2022-му (платили за 2021-й) — 190 грн за квадрат;

у 2023-му (за 2022-й) — 97,5 грн за квадрат;

у 2024-му (за 2023-й) — 100,5 грн за квадрат;

у 2025-му (за 2024-й) — 106,5 грн за квадрат.

У Мінсоцполітики про запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії говорили й раніше. Зокрема, профільне відомство розробило проєкт закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Він стосуватиметься запровадження обов'язкових платежів до державних і приватних пенсійних фондів як для працівників, так і для власників підприємств. Ця система передбачає відкриття індивідуальних пенсійних рахунків, на які протягом робочого життя людини здійснюватимуться регулярні внески.

Зазначимо, що зараз в Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро, тобто всі посилки вартістю до цієї суми не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Однак восени нардеп Данило Гетманцев зазначав, що на всі посилки з-за кордону вартістю менше ніж €150 введуть податок. Він зазначав, що Україні потрібно підтримувати національного виробника, а не іноземного.