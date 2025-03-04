І нерухомість, і автомобілі в разі купівлі-продажу оподатковуються. Юристи розповіли Фокусу, які податки і коли потрібно сплатити в 2025 році, якщо продавати чи купувати житло або автомобіль.

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Про те, що податкове навантаження для громадян і бізнесу зростає, стало відомо ще восени минулого року, коли Верховна Рада проголосувала за законопроект №11416-д, який запровадив нові ставки військового збору та інші нововведення. Не оминули увагою депутати і операції з нерухомістю, для яких теж тепер діє підвищений розмір військового збору, а саме – 5%. Фокус звернувся до юристів, щоб дізнатись детально про всі платежі фізичних осіб при купівлі чи продажу житла та автотранспорту.

Податки на нерухомість в 2025 році: як зросли платежі і хто має платити

У 2025 році в Україні оподаткування операцій з нерухомістю зазнало змін, що впливають на учасників ринку як первинного, так і вторинного житла, каже юрист АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко.

Експерт пояснила: якщо житло придбане на первинному ринку, то покупець сплачує 1% від вартості нерухомості, як внесок до Пенсійного фонду. При купівлі житла на вторинці платежі наступні: покупцеві потрібно сплатити 1% від вартості квартири чи будинку до ПФУ, а продавцю — 1% за нотаріальне посвідчення угоди. "Державне мито – це плата за нотаріальне засвідчення переходу права власності від продавця до покупця. Сплачує продавець у розмірі 1% від вартості нерухомості", — зазначив Андрій Шабельніков, адвокат, керуючий партнер Evrika Law.

Якщо нерухомість у власності понад три роки, то з першого продажу в році не сплачуються ПДФО та військовий збір Фото: ТСН

При продажу об’єктів нерухомості в 2025 році платежі зросли, адже ВРУ ухвалила, а президент підписав минулого року зміни до Податкового кодексу – законопроєкт №11416-д, і таким чином військовий збір був збільшений до 5%.

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"Варто наголосити, що у 2025 році діє підвищена ставка військового збору у розмірі 5% від вартості об’єкта нерухомості. Тому загальна сума податків які сплачуються під час купівлі-продажу нерухомості, значно підвищилася", — пояснив Андрій Шабельніков. За його словами, загальна сума витрат на податки і збори залежить від того, як довго нерухомість була у власності.

Податкове навантаження на операції з нерухомістю у 2025 році може сягати 12% від вартості угоди, залежно від кількості проданих об'єктів та терміну їх володіння

Якщо нерухомість перебувала у власності понад три роки, то ПДФО та військовий збір з продажу сплачувати немає необхідності.

Скільки податків платити, якщо нерухомість перебувала у власності менше 3 років:

5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору (з грудня 2024 року ставка зросла з 1,5% до 5%).

Скільки податків платити, якщо протягом року продається кілька об’єктів:

Перший продаж у році: за умови, що нерухомість була у власності понад 3 роки, податки не сплачуються;

Другий та наступні продажі: незалежно від терміну володіння, ПДФО 5% та військовий збір 5%.

"Таким чином, податкове навантаження на операції з нерухомістю у 2025 році може сягати 12% від вартості угоди, залежно від кількості проданих об'єктів та терміну їх володіння. Рекомендується ретельно планувати такі операції та консультуватися з фахівцями для оптимізації податкових витрат", — зауважила у коментарі Фокусу Анастасія Руденко.

У 2025 році діє підвищена ставка військового збору у розмірі 5% від вартості об"єкта нерухомості Фото: Reddit

Отже, наголошують фахівці, якщо відбувається продаж квартири, яка перебувала у власності понад три роки, то не виникає обов’язку сплатити ПДФО і військовий збір. Така ж ситуація і у випадку отримання квартири у спадщину. Проте за умови продажу будинку або квартири, якою людина володіла менше трьох років, то виникає обов’язок сплати податку на доходи в розмірі 5%, а також потреба оплатити військовий збір 5%.

При купівлі житла на вторинці платежі наступні: покупцеві потрібно сплатити 1% від вартості квартири чи будинку до ПФУ, а продавцю — 1% за нотаріальне посвідчення угоди.

Важливо пам’ятати: згідно із законодавством, об’єктом оподаткування ПДФО та військовим збором при операціях з нерухомістю є дохід від продажу нерухомості, тобто ціна, що зазначається у договорі купівлі-продажу. Отже, якщо в 2025 році громадянин продав квартиру, а в договорі була зазначена її вартість у сумі 2 млн гривень, і у власності таке житло перебувало менше трьох років, то продавець має сплатити до державного бюджету ПДФО в сумі 100 тис. грн. та військовий збір у сумі 100 тис. грн., тобто загалом – 200 тис. грн. становитимуть обов’язкові платежі (ПДФО та військовий збір).

Купити чи продати автомобіль: якими є обов’язкові платежі в 2025 році

Анастасія Руденко зазначає: у 2025 році в Україні оподаткування операцій з купівлі та продажу автомобілів регулюється чинним законодавством, яке визначає розміри зборів та податків залежно від вартості транспортного засобу та кількості здійснених операцій протягом року.

Якщо автомобіль реєструється вперше в Україні, що відбувається при купівлі у салоні або ввезенні авто з-за кордону, то має бути сплачений пенсійний збір, а ставка збору залежить від вартості автомобіля.

Яка ставка збору до ПФУ в разі купівлі нового або ввезеного з-за кордону авто:

Ставка 3%, якщо вартість автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО). У 2025 році ПМПО становить 3028 грн, тому граничний розмір вартості авто — 499 620 грн.

Ставка 4%, якщо вартість автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів ПМПО (ціна авто від 499 620 грн до 878 120 грн).

Ставка 5%, якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів ПМПО (ціна машини перевищує 878 120 грн).

"Ці ставки застосовуються як при купівлі нового автомобіля в салоні, так і при першій реєстрації вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону", — каже Анастасія Руденко.

Податки на продаж автотранспортних засобів застосовуються також і до продажу мопедів та мотоциклів

Коли автовласник продає автомобіль на вторинному ринку, то має сплатити податок на доходи (ПДФО) та військовий збір. Але ці платежі не сплачуються за умови, що це перший продаж транспортного засобу в році. А от для кількох наступних вже протягом року угод потрібно буде сплатити і ПДФО, і військовий збір.

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"Ставка податку щодо доходу, отриманого фізичною особою від продажу (обміну) протягом податкового року другого з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та /або мотоцикла, та/або мопеда становить 5% від вартості авто + військовий збір – 5%. Ставка податку щодо доходу, отриманого фізичною особою від продажу (обміну) протягом податкового року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та /або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу становить 18% від вартості авто + військовий збір – 5%", — розповів Андрій Шабельніков.

При першій угоді з продажу автомобіля в цьому році податки не сплачуються, а от якщо угод кілька на рік, то з наступних вже платиться ПДФО та військовий збір Фото: Pixabay

Тобто, пояснює Анастасія Руденко, при другому продажу загальне податкове навантаження складає 10% від вартості автомобіля, а при третьому та наступних — 23%. І ще є важлива пільга по сплаті військового збору, зазначена в законодавстві, — для військовослужбовців ставка військового збору лишається на рівні 1,5%. Тим часом, для нерезидентів в Україні діють підвищені ставки оподаткування операції з продажу авто, а саме — незалежно від кількості проданих автомобілів, дохід таких продавців оподатковується за ставкою ПДФО 18% та ставкою військового збору 5%.