Предпринимателей ждут новые штрафы: о чем важно помнить уже в марте

Всем украинцам, которые ведут предпринимательскую деятельность, необходимо не забывать о финансовой отчетности.

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С 25 марта 2025 года для бизнеса изменятся штрафы за нарушение сроков отчетности. Увеличатся санкции за неуведомление об участии в международной группе компаний, но при этом снизится штраф за задержку отчета по трансфертному ценообразованию. Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Житомирской области.

В конце марта вступят в силу такие размеры финансовых санкций:

штраф за непредставление уведомления об участии в международной группе компаний — 100 прожиточных минимумов для трудоспособного лица (было 50 ПМ), то есть 302 800 грн;

штраф за несвоевременную подачу отчетности — 50 прожиточных минимумов (было 100 ПМ), то есть 151 400 грн;

штраф за задержку декларирования контролируемых операций — 1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц за день (3 028 грн), но не более 300 ПМ или 0,5% от суммы операций.

"Важно: штрафы по результатам проверок контролирующих органов применяются в размерах, действующих на момент принятия решения об их применении", — уточнили специалисты ГНС.

Международной группой компаний считаются два или более предприятия, работающие в разных странах и связанные между собой через контроль, собственность или стратегическое партнерство. Они взаимодействуют для совместного развития, оптимизации производства и обмена доступом к рынкам.

Отчет о контролируемых операциях и уведомление об участии в международной группе компаний должны подавать плательщики налога на прибыль. Обязанность информирования возникает при выполнении следующих условий:

плательщик является участником соответствующей международной группы компаний;

плательщик в отчетном году фактически осуществлял контролируемые операции.

Что касается неплательщиков налога на прибыль, то они не отчитываются по трансфертному ценообразованию, поскольку не осуществляют контролируемые операции.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.