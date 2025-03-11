На підприємців чекають нові штрафи: про що важливо пам'ятати вже в березні

Усім українцям, які ведуть підприємницьку діяльність, необхідно не забувати про фінансову звітність.

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З 25 березня 2025 року для бізнесу зміняться штрафи за порушення термінів звітності. Збільшаться санкції за неповідомлення про участь у міжнародній групі компаній, але при цьому знизиться штраф за затримку звіту з трансфертного ціноутворення. Про це розповіли фахівці Головного управління ДПС у Житомирській області.

Наприкінці березня набудуть чинності такі розміри фінансових санкцій:

штраф за неподання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній — 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи (було 50 ПМ), тобто 302 800 грн;

штраф за несвоєчасне подання звітності — 50 прожиткових мінімумів (було 100 ПМ), тобто 151 400 грн;

штраф за затримку декларування контрольованих операцій — 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб за день (3 028 грн), але не більше 300 ПМ або 0,5% від суми операцій.

"Важливо: штрафи за результатами перевірок контролюючих органів застосовуються в розмірах, що діють на момент ухвалення рішення про їх застосування", — уточнили фахівці ДПС.

Міжнародною групою компаній вважаються два або більше підприємства, що працюють у різних країнах і пов'язані між собою через контроль, власність або стратегічне партнерство. Вони взаємодіють для спільного розвитку, оптимізації виробництва та обміну доступом до ринків.

Звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній повинні подавати платники податку на прибуток. Обов'язок інформування виникає при виконанні таких умов:

платник є учасником відповідної міжнародної групи компаній;

платник у звітному році фактично здійснював контрольовані операції.

Що стосується неплатників податку на прибуток, то вони не звітують з трансфертного ціноутворення, оскільки не здійснюють контрольованих операцій.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.