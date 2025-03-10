До 59 тис. грн: українці масово не оплачують штрафи від ТЦК (інфографіка)

Більшість із тих, хто прострочив виплату штрафу в ТЦК, припадають на осіб віком від 25 до 35 років.

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В Україні спостерігається збільшення кількості прострочених штрафів від ТЦК. З початку 2025 року кількість відкритих виконавчих проваджень майже зрівнялася з підсумками 2023 року. Із січня 2025 року в країні було ініційовано 9 658 виконавчих проваджень проти громадян, які порушили правила військового обліку. Це стосується штрафів, які були протерміновані та не сплачені, встановлених Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це повідомляє Опендатабот.

Для порівняння, у 2023 році було відкрито 10 541 провадження з аналогічних причин. Однак українці не поспішають оплачувати штрафи від ТЦК. Так, 23% проваджень, ініційованих у 2023 році, досі не були сплачені. З 2024 року 52% штрафів залишаються неоплаченими. Нагадаємо, що минулого року в Україні було зафіксовано 21 366 штрафів від ТЦК.

Українці масово не оплачують штрафи від ТЦК

Штрафи для чоловіків віком від 18 до 60 років в Україні, які не оновили дані в ТЦК і СП або не перебувають на військовому обліку, варіюються від 17 тисяч до 25 500 гривень у період воєнного стану або за повторне порушення. Для посадових та юридичних осіб штрафи становлять від 34 до 59 тисяч гривень. У разі прострочення платежу сума штрафу подвоюється після передавання справи до виконавчої служби.

Згідно з даними Опендатабот, майже 50% прострочених штрафів, які цього року виписали українцям, припадають на осіб віком від 25 до 35 років, а ще 38% — на людей віком 36–45 років. Лідерами за кількістю штрафів від ТЦК у 2025 році є такі регіони та міста:

Дніпропетровщина — 1053 справи;

Полтавщина — 916 справ;

Київ — 1 003 справи.

Нагадуємо, 13 лютого Хмельницький обласний ТЦК розповів про обставини самогубства, яке сталося в приміщенні військкомату.

Тим часом у січні до Верховної Ради надійшов законопроєкт, за яким мало з'явитися покарання для військкоматів за мобілізацію непридатного.