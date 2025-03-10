До 59 тыс. грн: украинцы массово не оплачивают штрафы от ТЦК (инфографика)

Большинство из тех, кто просрочил выплату штрафа в ТЦК, приходятся на лиц в возрасте от 25 до 35 лет.

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В Украине наблюдается увеличение числа просроченных штрафов от ТЦК. С начала 2025 года количество открытых исполнительных производств почти сравнялось с итогами 2023 года. С января 2025 года в стране было инициировано 9 658 исполнительных производств против граждан, нарушивших правила воинского учета. Это касается штрафов, которые были просрочены и не оплачены, установленных Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом сообщает Опендатабот.

Для сравнения, в 2023 году было открыто 10 541 производство по аналогичным причинам. Однако украинцы не торопятся оплачивать штрафы от ТЦК. Так, 23% производств, инициированных в 2023 году, до сих пор не были оплачены. С 2024 года 52% штрафов остаются неоплаченными. Напомним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 21 366 штрафов от ТЦК.

Украинцы массово не оплачивают штрафы от ТЦК

Штрафы для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в Украине, которые не обновили данные в ТЦК и СП или не состоят на воинском учете, варьируются от 17 тысяч до 25 500 гривен в период военного положения или за повторное нарушение. Для должностных и юридических лиц штрафы составляют от 34 до 59 тысяч гривен. В случае просрочки платежа сумма штрафа удваивается после передачи дела в исполнительную службу.

Согласно данным Опендатабот, почти 50% просроченных штрафов, которые в этом году выписали украинцам, приходятся на лиц в возрасте от 25 до 35 лет, а еще 38% — на людей в возрасте 36–45 лет. Лидерами по количеству штрафов от ТЦК в 2025 году являются такие регионы и города:

Днепропетровщина — 1053 производств;

Полтавщина — 916 производств;

Киев — 1 003 производства.

Напоминаем, 13 февраля Хмельницкий областной ТЦК рассказал об обстоятельствах самоубийства, которое произошло в помещении военкомата.

Между тем в январе в Верховную Раду поступил законопроект, по которому должно было появиться наказание для военкоматов за мобилизацию непригодного.