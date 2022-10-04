У чому винні ФОПи: Гетманцев розповів, що буде зі "спрощенкою"

Спрощена система оподаткування, що діє в Україні, дозволяє громадянам забезпечити себе та свої сім'ї, але є проблема, яку державі ще треба вирішити.

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Проблема в Україні зі спрощеною системою оподаткування полягає в тому, що ця схема активно використовується великими підприємствами. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Проблема нашої спрощенки не у ФОПах, а у великих компаніях, які возять фурами товари, але оформлюють все під ФОП. Проблема в тому, що великий бізнес мімікрує під малий. І той бізнес, що був малим, але зараз дуже немаленький, залишився на єдиному податку. Якщо правильно провести межу між малим і великим бізнесом, єдиний податок — це благо. Тому що єдиний податок дозволяє нам працевлаштувати тих, хто створює робочі місця сам для себе, він виконує соціальну функцію, знімаючи з держави витрати на утримання цих людей (субсидії, виплати з фонду зайнятості)”, — зазначив Данило Гетманцев.

[ + – ] Раніше приватні підприємці не раз мітингували через обов'язкове впровадження РРО — реєстраторів розрахункових операцій Фото: УНІАН

Він повідомив, що єдиний податок в Україні став схемою ухилення від оподаткування. "У великих компаніях людям платять зарплати через ФОПи, на базарах торгують мережі великих фірм через ФОПи. Як вирішити питання — лише РРО, з нового року ми його запровадили. Скасовувати спрощену систему не треба. Тільки розмежувати великий і малий бізнес", — вважає народний депутат.

За словами Гетманцева, на час війни парламент розширив дію єдиного податку за ставкою 2% з обігу для 3 групи до 10 млрд грн із низкою обмежень щодо сфер діяльності. "Це пільга разом з іншими заходами дозволила вивести економіку в прямому сенсі із заціпеніння у перші місяці війни, і вона зберігається сьогодні", — повідомив голова комітету ВРУ з податків.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні податковий борг зріс на 15% до 16,8 млрд грн. Так, загальна сума заборгованості з податків у країні у вересні становила 124 млрд грн.

Як повідомляв Фокус, знизити податкове навантаження компанії можуть через так звану відпустку без збереження заробітної плати. Під час запровадженого воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати та без обмеження терміну, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про відпустки".