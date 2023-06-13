Проверки, штрафы, довоенные налоги: Гетманцев рассказал, когда ждать

По словам главы налогового комитета Верховной Рады, штрафы для украинцев будут обязательно возвращены, поскольку это прописано в меморандуме с МВФ.

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Проверки бизнеса, штрафы за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО и ПРРО), снова появятся в Украине с 1 августа 2023 года, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Также будут отменены некоторые льготы, рассказал журналистам Forbes.ua глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

По его словам, штрафы будут обязательно возвращены, поскольку это прописано в меморандуме с МВФ.

"У нас есть меморандум с МВФ, где это черным по белому написано. Мы можем многое хотеть, но есть реалии, прописанные в меморандуме, и от них мы будем отталкиваться как страна, которая хочет получить $115 млрд финансирования за 4 года", – отметил Гетманцев.

Глава налогового комитета также сообщил, что депутаты внесли правки в законопроект №8401, которые предусматривают, в частности:

сохранение льгот для прифронтовых территорий;

введение новых критериев проверок бизнеса на 2023-2024 годы.

Как объяснил Даниил Гетманцев, депутаты предлагают проверять предприятия, имеющие меньшую налоговую нагрузку и выплачивающие зарплаты, которые ниже средних по отрасли.

Законопроект №8401: что известно

Документ, который предусматривает отмену 2% налога для 1 и 2-й группы ФЛП, был поддержан Верховной Радой в конце мая. Кроме этого, законопроект предусматривает возобновление проведения документальных проверок и возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО.

Ожидалось, что все эти нормы будут введены в Украине с 1 июля.

Почему бизнес хотят оставить без льгот

Еще в начале 2023 года в пресс-службе Министерства финансов заявляли, что принятие законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.

В рамках сотрудничества с фондом Украина также обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины. А еще на днях президент Владимир Зеленский объяснил, что будет с налоговой реформой "все по 10".