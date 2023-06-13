Перевірки, штрафи, довоєнні податки: Гетманцев розповів, коли чекати

За словами голови податкового комітету Верховної Ради, штрафи для українців буде обов'язково повернено, оскільки це прописано у меморандумі з МВФ.

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Перевірки бізнесу, штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО та ПРРО) знову з'являться в Україні з 1 серпня 2023 року, а не з 1 липня, як планувалося раніше. Також буде скасовано деякі пільги, розповів журналістам Forbes.ua голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

За його словами, штрафи обов'язково повернуть, оскільки це прописано в меморандумі з МВФ.

"У нас є меморандум з МВФ, де це чорним по білому написано. Ми можемо багато хотіти, але є реалії, прописані в меморандумі, і від них ми відштовхуватимемося як країна, яка хоче отримати $115 млрд фінансування за 4 роки", – зазначив Гетманцев.

Голова податкового комітету також повідомив, що депутати внесли поправки до законопроєкту №8401, які передбачають, зокрема:

збереження пільг для прифронтових територій;

запровадження нових критеріїв перевірок бізнесу на 2023-2024 роки.

Як пояснив Данило Гетманцев, депутати пропонують перевіряти підприємства, які мають менше податкове навантаження і виплачують зарплати, які нижчі від середніх по галузі.

Законопроєкт №8401: що відомо

Документ, який передбачає скасування 2% податку для 1 та 2-ї групи ФОП, був підтриманий Верховною Радою наприкінці травня. Крім цього, законопроект передбачає поновлення проведення документальних перевірок та повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Очікувалося, що всі ці норми буде запроваджено в Україні з 1 липня.

Чому бізнес хочуть залишити без пільг

Ще на початку 2023 року у пресслужбі Міністерства фінансів заявляли, що ухвалення законопроєкту є одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.

У рамках співпраці з фондом Україна також зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні може з'явитися податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних сил України. А ще днями президент Володимир Зеленський пояснив, що буде із податковою реформою "все по 10".