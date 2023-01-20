Бізнесу приготуватися: уряд назвав дату скасування пільг для підприємців

Надходження єдиного податку від юридичних осіб – платників третьої групи за 2022 рік оцінюється на рівні трохи більше ніж 6 млн грн.

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Пільгову систему оподаткування, за якою бізнесу дозволялося платити лише 2% від доходу замість довоєнних 5%, найімовірніше, скасують із 1 липня 2023 року. Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Він зазначив, що рішення уряду навесні 2022 року дозволило пожвавити підприємства, які перебували в заціпенінні від шоку через війну.

"Ми запровадили 2% податок у березні, коли вся економіка перебувала в оточенні від шоку війни. Податок став тим фактором, який, серед інших, пожвавив підприємства", — нагадав він.

[ + – ] Ефективність пільгової системи оподаткування

Гетманцев додав, що з того часу на 2% перейшло 313 062 підприємців. Надходження єдиного податку від юридичних осіб — платників третьої групи за 2022 рік оцінюється на рівні трохи більше ніж 6 млн грн єдиного податку.

"Сьогодні Мінфін готує законопроєкт про відміну 2% податку та повернення 3-ї групи оподаткування на довоєнні ставки з 1 липня", — повідомив нардеп.

Навіщо скасовувати пільги

У пресслужбі Мінфіну на початку січня заявляли, що ухвалення законопроєкту є одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.

У межах співпраці з фондом Україна також зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

До того ж в інтерв'ю Фокусу ще в жовтні 2022 року Данило Гетманцев озвучив головну проблему зі спрощеною системою оподаткування в Україні — нею активно користуються великі підприємства.

"Проблема нашої спрощенки не у ФОПах, а у великих компаніях, які возять фурами товари, але оформлюють усе під ФОП. Проблема в тому, що великий бізнес мімікрує під малий. І той бізнес, що був малим, але зараз дуже немаленький, залишився на єдиному податку. Якщо правильно провести межу між малим і великим бізнесом, єдиний податок — це благо, тому що єдиний податок дозволяє нам працевлаштувати тих, хто створює робочі місця сам для себе, він виконує соціальну функцію, знімаючи з держави витрати на утримання цих людей (субсидії, виплати з фонду зайнятості)", — розповідав Данило Гетманцев.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні може з'явитися податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних сил України. Також нагадаємо, що український бізнес на час воєнного стану можуть звільнити від обов'язку працевлаштовувати людей із інвалідністю.