Бизнесу приготовиться: правительство назвало дату отмены льгот для предприниматей

Поступления единого налога от юридических лиц – плательщиков третьей группы за 2022 год оценивается на уровне чуть больше 6 млн грн.

Related video

Льготную систему налогообложения, по которой бизнесу разрешалось платить всего 2% от дохода вместо довоенных 5%, скорее всего отменят с 1 июля 2023 года. Об этом сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Он отметил, что решение правительства весной 2022 года позволило оживить предприятия, которые находились в оцепенении от шока от войны.

"Мы ввели 2% налог в марте, когда вся экономика находилась в оцеплении от шока войны. Налог стал тем фактором, который, среди прочих, оживил предприятия", – напомнил он.

[ + – ] Эффективность льготной системы налогообложения

Гетманцев добавил, что с тех пор на 2% перешло 313 062 предпринимателя. Поступления единого налога от юридических лиц – плательщиков третьей группы за 2022 год оценивается на уровне чуть больше 6 млн грн единого налога.

"Сегодня Минфин готовит законопроект об отмене 2% налога и возврате 3-й группы налогообложения на довоенные ставки с 1 июля", – сообщил нардеп.

Зачем отменять льготы

В пресс-службе Минфина в начале января заявляли, что принятие законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы.

В рамках сотрудничества с фондом Украина также обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

При этом в интервью Фокусу еще в октябре 2022 года Данил Гетманцев озвучил главную проблему с упрощенной системой налогообложения в Украине — ею активно пользуются крупные предприятия.

"Проблема нашей упрощенки не в ФОПах, а в больших компаниях, которые возят фурами товары, но оформляют все под ФОП. Проблема в том, что большой бизнес мимикрирует под малый. И тот бизнес, что был малым, но сейчас очень немаленький, остался на едином налоге. Если правильно провести черту между малым и крупным бизнесом, единый налог – это благо. Потому что единый налог позволяет нам трудоустроить тех, кто создает рабочие места сам для себя. Он выполняет социальную функцию, снимая с государства затраты на содержание этих людей (субсидии, выплаты из фонда занятости)", — рассказывал Данил Гетманцев.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины. Также напомним, что украинский бизнес на время военного положения могут освободить от обязанности трудоустраивать людей с инвалидностью.