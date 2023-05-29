Збільшать податки та відновлять штрафи: Рада підтримала законопроект щодо ФОП

За словами народного депутата Ярослава Железняка, скасування пільг для підприємців є умовою Міжнародного валютного фонду.

Related video

У понеділок, 29 травня, Верховна рада України підтримала законопроєкт №8401, який передбачає скасування "2% податку ФОП" з першого липня 2023 року. Пільгу запровадили після початку повномасштабної війни з Росією. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Документ підтримали 227 парламентарів. З цього випливає, що в Україні з 1 липня 2023 року будуть скасовані пільги зі сплати податку для 1-ї та 2-ї групи ФОП.

Крім цього, законопроєкт передбачає поновлення проведення документальних перевірок та повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Железняк нагадав, що ухвалення цього законопроєкту є однією з умов програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Навіщо скасовувати пільги

У пресслужбі Мінфіну на початку січня заявляли, що ухвалення законопроєкту є одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.

У рамках співробітництва з фондом Україна також зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Нагадаємо, 10 травня в МОЗ заявили, що в Україні планується запровадити акциз на солодкі газовані напої з метою запобігти хворобам, до яких призводить надмірне вживання цукру.

Державна митна служба повідомила, що з 1 травня 2023 року в Україні скасували дію податкових пільг на ввезення генераторів та Starlink. Спеціальні правила щодо ввезення цього обладнання діяли з кінця минулого року.