Досвід 107 країн світу: в Україні планують запровадити акциз на солодкі газовані напої

Гроші від сплати податків планують направити на запобігання недугам, які спричиняє цукор, а також підтримку програми дитячого харчування у школах

Related video

В Україні планується запровадити акциз на солодкі газовані напої з метою запобігти хворобам, до яких призводить надмірне вживання цукру. Про це сьогодні, 10 травня, повідомляє МОЗ.

У відомстві зазначили, що хворобам пов'язаним з цукром можна запобігти, чим МОЗ і намагається зайнятися.

"Україна страждає на неінфекційні захворювання. Вони є основною причиною втрати працездатності та причиною проблем зі здоров'ям. Тільки постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру", – сказано у повідомленні.

У МОЗ стверджують, що така практика діє у 107 країнах світу, і це дало позитивні результати як на показники здоров'я населення, так і на можливості лікування вже наявних хворих, коштом вливань у скарбницю з податків.

"Податки на вживання доданого цукру або різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яка всебічно підтримується ВООЗ. І МОЗ підтримує його. Адже мають дбати про найдорожче – здоров'я наших громадян", – каже головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Наприклад, у Мексиці такий податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають ожирінням. А у Великій Британії податок змусив виробників знизити рівень цукру в солодкій газованій продукції вдвічі, щоб не платити додаткові кошти до бюджету.

До речі, 7 травня видання Daily Mail написало, що калорії деяких коктейлів можна порівняти з бургерами та картоплею фрі, а в "Лонг-Айленді" їх навіть більше.

До речі, світові ціни на цукор досягли максимуму за 11 років, тобто з жовтня 2011 року. На подорожчання продукту впливають негативні прогнози щодо врожаю у країнах-експортерах та ціни на нафту.