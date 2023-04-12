Світові ціни на цукор досягли максимуму за 11 років: на що чекати українцям

Світові ціни на цукор не припиняють зростання і вже досягли максимуму за 11 років. Чи варто через це переживати українцям?

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Світові ціни на цукор досягли максимуму за 11 років, тобто із жовтня 2011 року. На подорожчання продукту впливають негативні прогнози щодо врожаю в країнах-експортерах та ціни на нафту, пише агентство Bloomberg.

Так, травневі ф'ючерси на цукор на лондонській біржі ICE 12 квітня 2023 року зупинилися на позначці у 701,5 дол/тонна. Подорожчання триває другий місяць поспіль.

Подорожчання цукру триває другий місяць поспіль Фото: ICE

"Після зниження прогнозів виробництва в основних країнах, "ринок цукру дуже напружений", — розповів журналістам аналітик паризького консалтингового агентства Agritel Франсуа Торі.

Зазначається також, що найважливіший представник на ринку цукру — Індія — попереджає, що, ймовірно, скоротить експорт продукту впродовж 2023 року. Інші великі азіатські виробники (Пакистану, Таїланду) теж говорять про зниження врожаю цукрової тростини.

При цьому є побоювання, що на тлі подорожчання нафти бразильські та індійські заводи можуть перенаправити більше цукрової тростини на виробництво етанолу. Виробники у цих країнах можуть вирішувати, виробляти більше цукру чи біопалива, залежно від того, що є привабливішим.

Ціни на цукор в Україні: чи чекати на подорожчання?

За словами нардепа Данила Гетьманцева, українцям щодо цього переживати не варто. Все тому, що країна не імпортує цей вид продукту, а сама забезпечує внутрішні потреби цукру.

"Власні обсяги виробництва у 2022 році (1,33 млн тонн) хоч і скоротилися порівняно з довоєнними, але повністю покривають внутрішню потребу", — повідомив політик.

Мало того, як зазначив Гетьманцев, у 2022/2023 маркетинговому році, який триває з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року, Україна вже відвантажила на експорт у 4,8 раза більше цукру, ніж попереднього року.

Скільки зараз коштує цукор в Україні

За даними Мінфіну, середньомісячні ціни на цукор у березні 2023 року були на рівні 33,88 грн/кг. Зараз цукор у великих торгових мережах продають за такими цінами:

Auchan — 33,90 грн;

Metro — 33,90 грн;

Varus — 33,00 грн.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік. Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.