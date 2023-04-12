Мировые цены на сахар достигли максимума за 11 лет: чего ждать украинцам

Мировые цены на сахар не прекращают рост и уже достигли максимума за 11 лет. Стоит ли из-за этого переживать украинцам?

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Мировые цены на сахар достигли максимума за 11 лет, то есть с октября 2011 года. На подорожание продукта влияют негативные прогнозы по поводу урожая в странах-экспортерах и цены на нефть, пишет агентство Bloomberg.

Так, майские фьючерсы на сахар на лондонской бирже ICE 12 апреля 2023 года остановились на отметке в 701,5 долл/тонна. Подорожание продолжается второй месяц кряду.

Подорожание сахара продолжается второй месяц кряду Фото: ICE

"После снижения прогнозов производства в основных странах, "рынок сахара очень напряженный", — рассказал журналистам аналитик парижского консалтингового агентства Agritel Франсуа Тори.

Отметается также, что самый важный представитель на рынке сахара — Индия — предупреждает, что вероятно, сократит экспорт продукта в течение 2023 году. Другие крупные азиатские производители (Пакистана, Таиланда) тоже говорят о снижении урожая сахарного тростника.

При этом есть опасения, что на фоне подорожания нефти бразильские и индийские заводы могут перенаправить большее количество сахарного тростника на производство этанола. Производители в этих странах могут решать, производить больше сахара или биотоплива, в зависимости от того, что является более привлекательным.

Цены на сахар в Украине: ждать ли подорожания?

По словам нардепа Даниила Гетманцева, украинцам на этот счет переживать не стоит. Все потому, что страна не импортирует этот вид продукта, а сама обеспечивает внутренние потребности в сахаре.

"Собственные объемы производства в 2022 году (1,33 млн тонн) хоть и сократились по сравнению с довоенными, но полностью покрывают внутреннюю потребность", — сообщил политик.

Более того, как отметил Гетманцев, в 2022/2023 маркетинговом году, который длится с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, Украина уже отгрузила на экспорт в 4,8 раза больше сахара, чем в предыдущем году.

Сколько сейчас стоит сахар в Украине

По данным Минфина, среднемесячные цены на сахар в марте 2023 были на уровне 33,88 грн/кг. Сейчас сахар в крупных торговых сетях продают по таким ценами:

Auchan — 33,90 грн;

Metro — 33,90 грн;

Varus — 33,00 грн.

Напомним, 10 марта стало известно, как в Украине изменились цены на продукты за последний год. Базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке подросли на 1,5%.