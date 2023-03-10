Как в Украине изменились цены на продукты за последний год: данные Госстата

Базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке подросли на 1,5%.

Related video

Средние цены на продукты питания в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 31,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики (Госстата). Получается, что для украинцев, у которых уровень достатка ниже среднего, удар по кошельку получился довольно ощутимым.

В целом в феврале этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке подросли на 1,5%. Но в целом за год продукты стали стоить дороже на 31,5%.

Какие продукты подорожали больше всего?

Так, по данным ведомства, среди продуктов больше всего подорожали:

яйца – на 80,3%;

фрукты – на 74,9%;

рыба и рыбные продукты – на 44,1%;

овощи — на 36,2%;

сахар — на 32,5%;

хлеб и хлебобулочные изделия — 26%;

макаронные изделия – на 25,8%;

масло – на 24%;

мясо и мясопродукты — на 23,2%;

сыр и мягкий сыр — на 23%,

молоко – на 17,4%;

подсолнечное масло – на 14,1%.

Базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% Фото: Госстат

При этом базовая инфляция в последний месяц зимы уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года.

Что будет с ценами дальше

Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, в начале 2023 года рассказал Фокусу, что вряд ли макроэкономические показатели, включая инфляцию, стабилизируются в этом году.

"На этот год военные риски остаются очень высокими, что негативно влияет на экономическую активность в стране, — отметил он.

Соответственно, по прогнозам Дмитрия Чурина, довольно оптимистический сценарий предполагает, что инфляция в Украине в 2023 году составит около 20%. При этом он прогнозирует, что в 2023 году более высокими темпами по сравнению с другими группами товаров будут расти цены на мясо и фрукты.

Тем временем в инвестиционной группе ICU также считают, что слабый внутренний спрос в сочетании с постепенным решением логистических проблем в 2023 году приведет к ослаблению инфляционного давления. Кроме того, прогноз ICU относительно замедления инфляции подкрепляется двумя новыми аргументами:

вероятно, НБУ не будет спешить ослаблять курс гривны настолько, как мы ожидали ранее, и к концу 2023 года официальный курс доллара вырастет примерно до 40 UAH/USD (ранее прогнозировали 45 UAH/USD);

из-за сокращения реальных доходов домохозяйств правительство, вероятно, не будет повышать тарифы на коммунальные услуги или согласится лишь на символическое повышение в следующем году (в 2024-ом)

К слову, 10 марта 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщила, что снова рассмотрит вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Известно, что повышать тарифы планируют в два этапа: сначала 1 апреля, а потом 1 июля.

Также Фокус писал, что правительство в Украине уже разработало десять вариантов изменения тарифов на электроэнергию. Но окончательно этот вопрос еще не решен, поскольку в Кабмине понимают, что подорожание вызовет серьезное недовольство среди потребителей.