В Украине хотят повысить тарифы на воду в два этапа: озвучены сроки

В НКРЭКУ отмечают, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет отвечает требованиям действующего законодательства.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снова рассмотрит вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод в 2023 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, комиссия планирует повысить тарифы в два этапа: сначала 1 апреля, а потом 1 июля. Вопрос о повышении тарифов будет включен в повестку дня заседания комиссии в форме открытого слушания в марте.

Отмечается, что проекты тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод внимательно проверили, поэтому перерасчет отвечает требованиям действующего законодательства.

"Чтобы сдержать финансовую нагрузку на потребителей и обеспечить предоставление услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества, регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", – говорится в сообщении.

Интересно, что в конце 2022 года НКРЭКУ уже утверждала повышение тарифов на воду. Так, водоснабжение должно было подорожать с 1 января 2023 года на 10-30%. Но уже через несколько дней Нацкомиссия отменила свое решение, а проект постановление был отправлен на доработку.

По словам председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского, когда члены комиссии принимали решение о повышении тарифов, то по-разному поняли содержание постановления, поэтому "проголосовали за разные проекты решения".

К слову, в каждом регионе Украины действует разный тариф на холодное водоснабжение, поэтому цифры в платежках у все отличаются. К примеру, клиенты "Киевводоканала" по состоянию на март 2023 года платят за холодную воду 30,38 грн за куб.

Ранее Фокус рассказывал, что некоторые украинцы могут оформить 50% скидку на оплату коммунальных услуг. Льгота доступна вдовам погибших защитников Украины. Скидка касается услуг:

по управлению многоквартирным домом;

по снабжению и распределению природного газа, электрической и тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, обращением с бытовыми отходами;

на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив и расходы на коммунальные услуги в таком доме;

на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Тем временем правительство в Украине уже разработало десять вариантов изменения тарифов на электроэнергию. Но окончательно этот вопрос еще не решен, поскольку в Кабмине понимают, что подорожание вызовет серьезное недовольство среди потребителей.