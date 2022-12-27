В Украине с 1 января подымают тарифы на воду: сколько придется платить

Повышение тарифов на воду стало возможно потому, что на них не распространяется мораторий, введенный на другие коммунальные услуги с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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В Украине с 1 января изменятся тарифы на воду и водоотвод. Соответсвующее решение во вторник, 27 декабря, приняла Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ обосновывает новые тарифы расчетами самих водоканалов, которые подают регуляторам структуру себестоимости своих услуг.

По данным регулятора, уже с 1 января 2023 года тарифы на водоснабжение и водоотвод вырастут в среднем на 10%. Это означает, что для каждого региона Украины цифры в платежках будут разными, так как предыдущие тарифы тоже не были однородными.

Изначально, НКРЭКУ хотела утвердить сразу два повышения тарифов на воду — с 1 января и с 1 июля. Однако решение по поводу повышения тарифов на воду в летний период отложили. Его рассмотрят в мае 2023 года.

Заметим, что повышение тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода стало возможным потому, что на их повышение не был введен мораторий, как это произошло с тарифами на газоснабжение и электроэнергию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фокус несколько дней назад писал о том, что в Украине тариф на воду пересчитают дважды. Тарифы останутся прежними только для Харьковской, Николаевской и Херсонской областях — регионах, которые серьезно пострадали во время боевых действий.

Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в Украине подорожает электроэнергия для некоторых потребителей. В частности, Нацкомиссией были пересмотрены расценки на услуги по передаче и распределению электроэнергии.