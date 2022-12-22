С 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для части потребителей, — Нацкомиссия

НКРЭКУ были пересмотрены тарифы на услуги по диспетчерскому управлению "Укрэнерго", передаче и распределению энергии. Для бытовых потребителей расценки на свет остаются прежними.

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С 1 января 2023 года в Украине вырастут тарифы на электроэнергию для части потребителей. Об этом информирует пресс-центр Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сообщается, что с 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей.

В частности, Нацкомиссией были пересмотрены расценки на:

услуги по передаче электроэнергии;

услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго";

услуги по распределению электрической энергии;

услуги поставщиков универсальных услуг.

"В результате корректировки этих тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 копеек/кВт*ч. При этом средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 копейки/кВт*ч", — подчеркнули в Нацкомиссии.

В пресс-службе НКРЭКУ сообщили, что пересмотрели некоторые тарифы на электроэнергию для того, чтобы у операторов электросетей в 2023 году были средства на аварийное восстановление поврежденных объектов и формирование аварийного запаса оборудования.

Расценки для бытовых потребителей на свет, как заверяют в Нацкомиссии, остаются прежними.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров определился с тарифами на коммунальные услуги для украинцев зимой. Расценки на водоснабжение и отопление останутся прежними благодаря субвенциям в размере 14 млрд гривен, которые будут перечислены местным бюджетам.

Также сообщалось, как в 2023 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию.