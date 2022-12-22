С 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для части потребителей, — Нацкомиссия
НКРЭКУ были пересмотрены тарифы на услуги по диспетчерскому управлению "Укрэнерго", передаче и распределению энергии. Для бытовых потребителей расценки на свет остаются прежними.
С 1 января 2023 года в Украине вырастут тарифы на электроэнергию для части потребителей. Об этом информирует пресс-центр Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Сообщается, что с 1 января вырастут тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей.
В частности, Нацкомиссией были пересмотрены расценки на:
- услуги по передаче электроэнергии;
- услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго";
- услуги по распределению электрической энергии;
- услуги поставщиков универсальных услуг.
"В результате корректировки этих тарифов средний рост цен на электроэнергию для конечных небытовых потребителей будет составлять около 15 копеек/кВт*ч. При этом средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 копейки/кВт*ч", — подчеркнули в Нацкомиссии.
В пресс-службе НКРЭКУ сообщили, что пересмотрели некоторые тарифы на электроэнергию для того, чтобы у операторов электросетей в 2023 году были средства на аварийное восстановление поврежденных объектов и формирование аварийного запаса оборудования.
Расценки для бытовых потребителей на свет, как заверяют в Нацкомиссии, остаются прежними.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров определился с тарифами на коммунальные услуги для украинцев зимой. Расценки на водоснабжение и отопление останутся прежними благодаря субвенциям в размере 14 млрд гривен, которые будут перечислены местным бюджетам.
Также сообщалось, как в 2023 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию.