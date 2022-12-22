Із 1 січня зростуть тарифи на електроенергію для частини споживачів, — Нацкомісія

НКРЕКП переглянула тарифи на послуги з диспетчерського управління "Укренерго", передачі та розподілу енергії. Для побутових споживачів ціни залишаються колишніми.

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Із 1 січня 2023 року в Україні зростуть тарифи на електроенергію для споживачів. Про це інформує пресцентр Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Повідомляється, що з 1 січня зростуть тарифи на електроенергію для непобутових споживачів.

Зокрема, Нацкомісія переглянула розцінки на:

послуги з передачі електроенергії;

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго";

послуги з розподілу електричної енергії;

послуги постачальників універсальних послуг.

"У результаті коригування цих тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 копійок/кВт*год. Водночас середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 копійки/кВт*год", — наголосили в Нацкомісії.

У пресслужбі НКРЕКП повідомили, що переглянули деякі тарифи на електроенергію для того, щоб оператори електромереж у 2023 році мали кошти на аварійне відновлення пошкоджених об'єктів і формування аварійного запасу обладнання.

Розцінки для побутових споживачів на світло, як запевняють у Нацкомісії, залишаються незмінними.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів визначився з тарифами на комунальні послуги для українців узимку. Розцінки на водопостачання й опалення залишаться колишніми завдяки субвенціям у розмірі 14 млрд гривень, які будуть перераховані місцевим бюджетам.

Також повідомлялося, як у 2023 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію.