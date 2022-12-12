Без паніки: українцям пояснили, як зростуть тарифи на електроенергію вже у 2023 році

За словами глави "Укренерго" Володимира Кудрицького, для бізнесу з 1 січня 2023 року електроенергія взагалі не подорожчає.

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Тарифи на електроенергію будуть переглянуті, але підвищення на транспортування струму магістральними мережами буде мінімальним. Про це в ефірі телемарафону заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, для бізнесу з 1 січня 2023 року електроенергія взагалі не подорожчає. Будуть підвищені тарифи на транспортування струму магістральними мережами на кілька копійок — на 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу. Наразі більшість вітчизняних підприємств платить приблизно 5-6 грн за кіловат-годину.

"І в цю ціну входить як ціна власне виробленої електроенергії на електростанціях, так і тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго та "Укренерго", тобто тариф на передачу магістральними мережами", — сказав Володимир Кудрицький.

Як довго в Україні ще буде дефіцит електрики

Дефіцит електроенергії, через який українці вже тривалий час живуть із плановими/аварійними відключеннями світла, збережеться до кінця зими. Як пояснив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, дефіцит потужностей в енергосистемі виник після масштабних ракетних атак Росії.

"Якщо виходити із сьогоднішньої ситуації, із сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит існуватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна компенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю", — зазначив Кудрицький.

Але з приходом в Україну плюсової температури повітря роботи з відновлення генеруючих потужностей електростанцій значно прискоряться. Це означає, що поступово обсяг доступної генерації електроенергії збільшуватиметься, тим самим зменшуючи дефіцит.

Нагадаємо, що в Україні змінили правила розрахунку сум у платіжках за електроенергію через часткові блекаути. У разі якщо показання лічильника передали не до терміну, нараховувати обсяг спожитої електроенергії будуть з урахуванням знижувального коефіцієнта.

Фокус раніше писав, як змінилися ціни на деякі комунальні послуги в Україні із грудня поточного року. Хоча, як відомо, Кабмін запровадив мораторій на подорожчання комунальних послуг для населення з початку повномасштабної війни з РФ.