Без паніки: українцям пояснили, як зростуть тарифи на електроенергію вже у 2023 році
За словами глави "Укренерго" Володимира Кудрицького, для бізнесу з 1 січня 2023 року електроенергія взагалі не подорожчає.
Тарифи на електроенергію будуть переглянуті, але підвищення на транспортування струму магістральними мережами буде мінімальним. Про це в ефірі телемарафону заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.
За його словами, для бізнесу з 1 січня 2023 року електроенергія взагалі не подорожчає. Будуть підвищені тарифи на транспортування струму магістральними мережами на кілька копійок — на 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу. Наразі більшість вітчизняних підприємств платить приблизно 5-6 грн за кіловат-годину.
"І в цю ціну входить як ціна власне виробленої електроенергії на електростанціях, так і тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго та "Укренерго", тобто тариф на передачу магістральними мережами", — сказав Володимир Кудрицький.
Як довго в Україні ще буде дефіцит електрики
Дефіцит електроенергії, через який українці вже тривалий час живуть із плановими/аварійними відключеннями світла, збережеться до кінця зими. Як пояснив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, дефіцит потужностей в енергосистемі виник після масштабних ракетних атак Росії.
"Якщо виходити із сьогоднішньої ситуації, із сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит існуватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна компенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю", — зазначив Кудрицький.
Але з приходом в Україну плюсової температури повітря роботи з відновлення генеруючих потужностей електростанцій значно прискоряться. Це означає, що поступово обсяг доступної генерації електроенергії збільшуватиметься, тим самим зменшуючи дефіцит.
Нагадаємо, що в Україні змінили правила розрахунку сум у платіжках за електроенергію через часткові блекаути. У разі якщо показання лічильника передали не до терміну, нараховувати обсяг спожитої електроенергії будуть з урахуванням знижувального коефіцієнта.
Фокус раніше писав, як змінилися ціни на деякі комунальні послуги в Україні із грудня поточного року. Хоча, як відомо, Кабмін запровадив мораторій на подорожчання комунальних послуг для населення з початку повномасштабної війни з РФ.