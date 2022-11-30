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Економіка

Ціни на комуналку: що зміниться для українців у грудні

Комуналка в Україні, ціни на комуналку, вартість комуналки, скільки коштує комуналка в Україні
Фото: УНІАН | Чи подорожчає комуналка в Україні попри війну

Попри те, що українська влада зафіксувала ціни на всі комунальні послуги до кінця війни, наприкінці 2022 року її вартість може змінитися.

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Майже одразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну уряд запровадив мораторій на подорожчання комунальних послуг. Так влада хотіла допомогти громадянам, які опинилися у складному фінансовому становищі: через війну багато українців втратили стабільний заробіток через звільнення. Але як виявилося, у грудні 2022 року ціни на деякі комунальні послуги для українців все ж таки можуть змінитися. Фокус розбирався, які саме і на скільки.

Тариф на світ

Тут жодних сюрпризів не передбачається. Ще 28 жовтня у Міністерстві енергетики повідомили про продовження дії спецобов'язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року. Тому в останній місяць 2022 року тариф для українців буде на тому самому рівні, що й раніше:

  • сім'ї (домогосподарства), які споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, сплачують за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;
  • ті, хто споживає понад 250 кіловат-годин — 1,68 гривні.
  • для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій тариф встановлено на рівні 1,68 гривні за кіловат-годин.

Тарифи на воду

Гаряча та холодна вода, як і опалення, у грудні для українців не подорожчають згідно з законом №7427. Але тарифи з водопостачання та водовідведення залежать від конкретного регіону:

  • Дніпроводоканал: 31,36 гривні за кубометр води (водопостачання — 21,01/водовідведення — 17,30);
  • Водоканал в Ужгороді: 42,86 гривні (22,10/13,62);
  • Полтававодоканал: 33,77 гривні (13,74/14,40);
  • Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61/13,76);
  • Житомирводоканал: 37,54 гривні (15,22/16,06);
  • Інфоксводоканал (Одеса): 35,16 гривні (14,93/14,37);
  • Херсонський водоканал: 30,67 гривні (13,15/12,43);
  • Рівнооблводоканал: 32,59 гривні (13,90/13,26).
  • Чернігівводоканал: 30,91 гривні (12,97/12,79);
  • Черкасиводоканал: 27,65 гривні (11,54/11,50);
  • Іванофранківськводоекотехпром: 28,24 гривні (10,79/12,74);
  • Хмельницькийводоканал: 27,40 гривні (11,81/11,02);
  • Київводоканал: 30,38 гривні (13,47/11,85);
  • Дніпроводоканал: 31,36 гривні (15,13/11);
  • Луцькводоканал: 27,98 гривні (10,17/13,15);
  • Запорізький водоканал: 28,37 гривні (14,84/8,80);
  • Вінницяоблводоканал: 25,72 гривні (13,12/8,23);
  • Чернівціводоканал: 27,91 гривні (14,93/8,33);
  • Львівводоканал: 25,88 гривні (14,41/7,16);
  • Тернопільводоканал – 36,70 гривні (14,65/15,93);
  • Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);
  • Міськводоканал СМ (Суми) – 32,65 гривні (13,32/13,89).

Ціни на газ

Тариф найбільшого газопостачальника "Нафтогазу", який обслуговує понад 12 мільйонів клієнтів, становить 7,96 грн за кубометр газу. Тарифи інших газопостачальників дещо відрізняються. Наприклад, у листопаді вони були такими:

  • ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн
  • ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн
  • ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн
  • ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн
  • ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;
  • ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;
  • ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;
  • ТМ "СВІТГАЗ" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.
  • "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Також нагадаємо, що за словами голови податкового комітету Данила Гетьманцева, ціни на газ можуть бути переглянуті у квітні наступного року. Як вважає чиновник, тариф у 7,96 грн — "невиправдано низький".

Вивіз сміття

Цей вид комунальних послуг з 1 грудня 2022 року подорожчає для одеситів. Сміття з міста вивозять чотири компанії і дві з них розрахували нові тарифи.

Так, фірма "Еко-Ренесанс" підвищить ціни з 33 грн на місяць відразу до 61,26 грн. Також подорожчання планує перевізник "Кліар-Сіті".

Раніше Фокус повідомляв, які комунальні послуги можуть подорожчати для деяких українців після війни. Також нагадаємо, що борги українців за комуналку за час війни вже перевищили 100 млрд грн.