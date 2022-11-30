Ціни на комуналку: що зміниться для українців у грудні

Попри те, що українська влада зафіксувала ціни на всі комунальні послуги до кінця війни, наприкінці 2022 року її вартість може змінитися.

Related video

Майже одразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну уряд запровадив мораторій на подорожчання комунальних послуг. Так влада хотіла допомогти громадянам, які опинилися у складному фінансовому становищі: через війну багато українців втратили стабільний заробіток через звільнення. Але як виявилося, у грудні 2022 року ціни на деякі комунальні послуги для українців все ж таки можуть змінитися. Фокус розбирався, які саме і на скільки.

Тариф на світ

Тут жодних сюрпризів не передбачається. Ще 28 жовтня у Міністерстві енергетики повідомили про продовження дії спецобов'язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року. Тому в останній місяць 2022 року тариф для українців буде на тому самому рівні, що й раніше:

сім'ї (домогосподарства), які споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, сплачують за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

ті, хто споживає понад 250 кіловат-годин — 1,68 гривні.

для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій тариф встановлено на рівні 1,68 гривні за кіловат-годин.

Тарифи на воду

Гаряча та холодна вода, як і опалення, у грудні для українців не подорожчають згідно з законом №7427. Але тарифи з водопостачання та водовідведення залежать від конкретного регіону:

Дніпроводоканал: 31,36 гривні за кубометр води (водопостачання — 21,01/водовідведення — 17,30);

Водоканал в Ужгороді: 42,86 гривні (22,10/13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривні (13,74/14,40);

Миколаївводоканал: 34,04 гривні (14,61/13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривні (15,22/16,06);

Інфоксводоканал (Одеса): 35,16 гривні (14,93/14,37);

Херсонський водоканал: 30,67 гривні (13,15/12,43);

Рівнооблводоканал: 32,59 гривні (13,90/13,26).

Чернігівводоканал: 30,91 гривні (12,97/12,79);

Черкасиводоканал: 27,65 гривні (11,54/11,50);

Іванофранківськводоекотехпром: 28,24 гривні (10,79/12,74);

Хмельницькийводоканал: 27,40 гривні (11,81/11,02);

Київводоканал: 30,38 гривні (13,47/11,85);

Дніпроводоканал: 31,36 гривні (15,13/11);

Луцькводоканал: 27,98 гривні (10,17/13,15);

Запорізький водоканал: 28,37 гривні (14,84/8,80);

Вінницяоблводоканал: 25,72 гривні (13,12/8,23);

Чернівціводоканал: 27,91 гривні (14,93/8,33);

Львівводоканал: 25,88 гривні (14,41/7,16);

Тернопільводоканал – 36,70 гривні (14,65/15,93);

Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);

Міськводоканал СМ (Суми) – 32,65 гривні (13,32/13,89).

Ціни на газ

Тариф найбільшого газопостачальника "Нафтогазу", який обслуговує понад 12 мільйонів клієнтів, становить 7,96 грн за кубометр газу. Тарифи інших газопостачальників дещо відрізняються. Наприклад, у листопаді вони були такими:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТГАЗ" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Також нагадаємо, що за словами голови податкового комітету Данила Гетьманцева, ціни на газ можуть бути переглянуті у квітні наступного року. Як вважає чиновник, тариф у 7,96 грн — "невиправдано низький".

Вивіз сміття

Цей вид комунальних послуг з 1 грудня 2022 року подорожчає для одеситів. Сміття з міста вивозять чотири компанії і дві з них розрахували нові тарифи.

Так, фірма "Еко-Ренесанс" підвищить ціни з 33 грн на місяць відразу до 61,26 грн. Також подорожчання планує перевізник "Кліар-Сіті".

Раніше Фокус повідомляв, які комунальні послуги можуть подорожчати для деяких українців після війни. Також нагадаємо, що борги українців за комуналку за час війни вже перевищили 100 млрд грн.