Цены на коммуналку: что изменится для украинцев в декабре

Несмотря на то, что украинские власти зафиксировали цены на все коммунальные услуги до конца войны, в конце 2022 года ее стоимость может измениться.

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Почти сразу после начала широкомасштабного вторжения России в Украину правительство ввело мораторий на подорожание коммунальных услуг. Так власти хотели помочь гражданам, которые оказались в сложном финансовом положении: из-за войны многие украинцы лишились стабильного заработка по причине увольнений. Но как оказалось, в декабре 2022 года цены на некоторые коммунальные услуги для украинцев все же могут измениться. Фокус разбирался, какие именно и на сколько.

Тариф на свет

Здесь никаких сюрпризов не предвидится. Еще 28 октября в Министерстве энергетики сообщили о продлении действия спецобязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года. Поэтому в последний месяц 2022 года тариф для украинцев будет на том же уровне, что и раньше:

семьи (домохозяйства), потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, платят по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;

те, кто потребляет более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций тариф установлен на уровне 1,68 гривны за киловатт-часов.

Тарифы на воду

Горячая и холодная вода, как и отопление, в декабре для украинцев не подорожают согласно закону №7427. Но тарифы по водоснабжению и водоотводу зависят от конкретного региона:

Днепроводоканал: 31,36 гривны за кубометр воды (водоснабжение – 21,01 / водоотвод – 17,30);

Водоканал в Ужгороде: 42,86 гривны (22,10/13,62);

Полтававодоканал: 33,77 гривны (13,74/14,40);

Николаевводоканал: 34,04 гривны (14,61/13,76);

Житомирводоканал: 37,54 гривны (15,22/16,06);

Инфоксводоканал (Одесса): 35,16 гривны (14,93/14,37);

Херсонский водоканал: 30,67 гривны (13,15/12,43);

Ровнооблводоканал: 32,59 гривны (13,90/13,26).

Черниговводоканал: 30,91 гривны (12,97/12,79);

Черкассыводоканал: 27,65 гривны (11,54/11,50);

Иванофранковскводоэкотехпром: 28,24 гривны (10,79/12,74);

Хмельницкводоканал: 27,40 гривны (11,81/11,02);

Киевводоканал: 30,38 гривны (13,47/11,85);

Днепроводоканал: 31,36 гривны (15,13/11);

Луцкводоканал: 27,98 гривны (10,17/13,15);

Запорожский водоканал: 28,37 гривны (14,84/8,80);

Винницаоблводоканал: 25,72 гривны (13,12/8,23);

Черновцыводоканал: 27,91 гривны (14,93/8,33);

Львовводоканал: 25,88 гривны (14,41/7,16);

Тернопольводоканал – 36,70 гривны (14,65/15,93);

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Горводоканал СМ (Сумы) – 32,65 гривны (13,32/13,89).

Цены на газ

Тариф крупнейшего газопоставщика "Нафтогаза", который обслуживает больше 12 миллионов клиентов, составляет 7,96 грн за кубометр газа. Тарифы других газопоставщиков несколько отличаются. Например, в ноябре они были такими:

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Также напомним, что по словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, цены на газ могут быть пересмотрены в апреле будущего года. Как считает чиновник, тариф в 7,96 грн — "неоправданно низкий".

Вывоз мусора

Этот вид коммунальных услуг с 1 декабря 2022 года подорожает для одесситов. Мусор из города вывозят четыре компании и две из них рассчитали новые тарифы.

Так, фирма "Эко-Ренессанс" повысит цены с 33 грн в месяц сразу до 61,26 грн. Также подорожание планирует перевозчик "Клиар-Сити".

Ранее Фокус сообщал о том, какие коммунальные услуги могут подорожать для некоторых украинцев после войны. Также напомним, что долги украинцев за коммуналку за время войны уже превысили 100 млрд грн.