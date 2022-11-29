Некоторым украинцам увеличат тарифы на коммуналку: когда придется платить больше

Исполком повысил тариф для всех категорий потребителей ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Железнодорожноетеплоэнерго".

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Во Львове исполнительный комитет согласовал пересмотр тарифов на тепло и горячую воду. Причина — требование Кабмина ежегодно пересматривать тарифную сетку, если составляющие тарифа (зарплата, газ и электроэнергия) растут. Об этом сообщает издание "Високий замок".

Когда во Львове подорожает часть коммуналки

По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Александра Одинца, тарифы на тепло подорожают на 30-40%.

В частности, исполком повысил тариф для всех категорий потребителей ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Железнодорожноетеплоэнерго" (население, бюджетные учреждения, религиозные организации, другие потребители), которые установлены на:

тепловую энергию;

ее производство;

транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии;

снабжение горячей водой по категориям потребителей.

"Цифры не взяты с потолка. Тарифы на тепло во Львове не меняются 5 лет. За это время выросли составляющие тарифа – стоимость электрической энергии, зарплата, газ, горючее", – объяснил Александр Одинец.

Он также отметил, что в действующем тарифе на тепло во Львове зарплата работников теплоснабжения организаций составляет 5,5 тысячи гривен. Поэтому город дотирует средства в тарифе (в графе зарплаты), поскольку средняя зарплата работников – 12-13 тысяч гривен.

В то же время, подчеркнул чиновник, этой зимой и вплоть до завершения военного положения увеличивать тарифы не будут. Более того, даже через полгода после окончания войны, во Львове тепло и горячую воду будут оплачивать по тарифам 2019 года.

Напомним, согласно закону №7427 тарифы на время войны и в течение шести месяцев после нее зафиксированы на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Однако, как свидетельствуют данные Госстата, коммуналка в Украине все равно дорожает.

Ранее Фокус рассказывал, почему в Украине собираются пересмотреть тарифы на газ и когда это может произойти. Также напомним, что долги украинцев за коммуналку за время войны уже превысили 100 млрд грн.