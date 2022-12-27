В Україні з 1 січня піднімають тарифи на воду: скільки доведеться платити

Підвищення тарифів на воду стало можливим тому, що на них не поширюється мораторій, введений на інші комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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В Україні з 1 січня зміняться тарифи на воду й водовідведення. Відповідне рішення у вівторок, 27 грудня, ухвалила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКУ обґрунтовує нові тарифи розрахунками самих водоканалів, що подають регуляторам структуру собівартості своїх послуг.

За даними регулятора, вже з 1 січня 2023 року тарифи на водопостачання та водовідведення зростуть у середньому на 10%. Це означає, що для кожного регіону України цифри в платіжках будуть різними, оскільки попередні тарифи також не були однорідними.

Спочатку НКРЕКУ хотіла затвердити одразу два підвищення тарифів на воду — з 1 січня та з 1 липня. Проте рішення щодо підвищення тарифів на воду в літній період відклали. Його розглянуть у травні 2023 року.

Зауважимо, що підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення стало можливим тому, що на їх підвищення не був введений мораторій, як це сталося з тарифами на газопостачання й електроенергію з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фокус кілька днів тому писав про те, що в Україні тариф на воду перерахують двічі. Тарифи залишаться незмінними лише для Харківської, Миколаївської та Херсонської областей — регіонів, які серйозно постраждали під час бойових дій.

Раніше стало відомо, що з 1 січня 2023 року в Україні подорожчає електроенергія для деяких споживачів. Зокрема, Нацкомісія переглянула розцінки на послуги з передачі та розподілу електроенергії.