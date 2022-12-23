В Україні тариф на воду перерахують двічі: якою буде ціна у 2023 році

Тарифи залишаться колишніми лише в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях — регіонах, які серйозно постраждали під час бойових дій.

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В Україні 1 січня та 1 липня 2023 року планують підвищувати тарифи на холодну воду. Ціни, які мають бути з січня вже відомі, але остаточні тарифи ще не затверджені. Про це йдеться у проекті на сайті НКРЕКУ.

Якими будуть тарифи

Тарифи з водопостачання та водовідведення залежать від конкретного регіону. При цьому в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тарифи переглядатись не будуть, оскільки ці регіони сильно постраждали від вторгнення російських окупантів.

В інших регіонах НКРЕКУ пропонує встановити такі ціни на воду:

Вінницяоблводоканал – 37,29 грн (24,57 водопостачання/12,72 водовідведення);

Водоканал в Ужгороді – 50,27 грн. (30,75/19,51);

Міськводоканал СМ (Суми) – 36,01 грн (18,06/17,95);

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) – 54,22 грн (30,19/24,036);

Дніпроводоканал – 37,36 грн (22,57/14,79);

Дніпро-Західний Донбас – 46,74 грн.;

Житомирводоканал – 51,80 грн (24,97/26,83);

Запорізький водоканал – 33,85 грн. (21,05/12,80);

Іванофранківськводоекотехпром – 31,29 грн (14,50/16,78);

Інфоксводоканал (Одеса) – 42,24 грн (21,94/20,28);

Київводоканал – 39,28 грн (21,69/17,59);

Луцькводоканал – 31,73 грн (13,76/17,96);

Львівводоканал – 29,12 грн (19,44/9,68);

Полтававодоканал – 42,13 грн (22,24/19,88);

Рівнооблводоканал – 41,86 грн (22,29/19,57);

Тернопільводоканал – 44,46 грн (21/23,46);

Хмельницькийводоканал – 31,17 грн (16,03/15,62);

Черкасиводоканал — 34,94 грн (18,73/16,21);

Чернігівводоканал — 39,816 грн (19,82/19,99);

Чернівціводоканал — 30,63 грн (20,95/9,68).

Що з тарифами на гарячу воду та опалення

Вони залишаться без змін, можливо, до кінця опалювального сезону 2022/2023. Так, 20 грудня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що місцеві бюджети отримають від Кабміну України 14 млрд грн у вигляді субвенцій, що дозволить стримати подорожчання опалення та гарячої води у період опалювального сезону.

Таким чином, за словами глави уряду, тарифи на тепло та гарячу воду для українців залишаться без змін, а у підприємств теплопостачання з'явиться можливість безперебійної роботи та ремонтів.

Раніше стало відомо, що з 1 січня 2023 року в Україні подорожчає електроенергія для деяких споживачів. Зокрема, Нацкомісією було переглянуто розцінки на:

послуги з передачі електроенергії;

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго";

послуги із розподілу електричної енергії;

послуги постачальників універсальних послуг.

Також Фокус писав, що з Нового року в Україні почнуть обмінювати старі лампочки розжарювання на LED-лампи.