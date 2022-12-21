Українці зможуть безкоштовно обміняти старі лампочки на LED-лампи: що для цього потрібно

Українці споживають 40% усієї електроенергії в країні, тому заміна 50 млн лампочок розжарювання може заощадити роботу одного атомного реактора потужністю 1 ГВт.

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З Нового року в Україні обмінюватимуться старі лампочки розжарювання на LED-лампи. Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, в уряді розраховують замінити близько 50 млн. старих лампочок. Частину програми із заміни лампочок профінансує Євросоюз.

"Ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і першим, хто приєднався до цієї ініціативи, став Євросоюз, який заявив про те, що готовий профінансувати для населення України заміну 30 млн. ламп", — повідомила Свириденко.

Як обміняти стару лампочку на LED

Обміняти лампочки можна буде у відділеннях "Укрпошти". Одна повнолітня людина зможе обміняти п'ять лампочок. Ще можна буде залишити заявку на обмін на порталі "Дія", а потім вже відвідати відділення пошти та забрати LED-лампочки. Одна людина зможе обміняти на нові п'ять старих лампочок.

За словами Юлії Свириденко, українці споживають 40% усієї електроенергії в країні, тому заміна 50 млн лампочок розжарювання може заощадити роботу одного атомного реактора потужністю 1 ГВт.

Ситуація в енергосистемі

За інформацією компанії Укренерго, станом на 21 грудня по всій Україні застосовуються аварійні вимикання світла та стабілізаційні обмеження. Під час останньої повітряної атаки ворог пошкодив магістральні мережі, тому дефіцит потужності в енергосистемі знизити не вдається.

Систематичні ракетні обстріли та безпілотні атаки на сході та півдні руйнують загальну енергосистему, проте фахівці безперервно здійснюють відновлення пошкоджених ділянок, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків українців.

"Укренерго, оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України", – заявили у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, вночі 19 грудня Росія атакувала територію України дронами-камікадзе іранського виробництва. Найбільше від ударів окупантів постраждав Київ.

Раніше Фокус писав, що в "Укренерго" заявили, що у Києві та інших областях ситуація зі світлом погіршилася. У відомстві уточнили, що в українській столиці забезпечують менше половини потреб. Зараз у пріоритеті забезпечити електроенергією об'єкти критичної інфраструктури.