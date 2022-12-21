Украинцы смогут бесплатно обменять старые лампочки на LED-лампы: что для этого нужно

Украинцы потребляют 40% всей электроэнергии в стране, поэтому замена 50 млн лампочек накаливания может сэкономить работу одного атомного реактора мощностью 1 ГВт.

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С Нового года в Украине начнут обменивать старые лампочки накаливания на LED-лампы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в правительстве рассчитывают заменить около 50 млн старых лампочек. Часть программы по замене лампочек профинансирует Евросоюз.

"Мы эту инициативу озвучили нашим международным партнерам, и первым, кто присоединился к этой инициативе, стал Евросоюз, который заявил о том, что готов профинансировать для населения Украины замену 30 млн ламп", – сообщила Свириденко.

Как обменять старую лампочку на LED

Обменять лампочки можно будет в отделениях "Укрпочты". Один совершеннолетний человек сможет обменять пять лампочек. Еще можно будет оставить заявку на обмен на портале "Дія", а потом уже посетить отделение почты и забрать LED-лампочки. Один человек сможет обменять на новые пять старых лампочек.

По словам Юлии Свириденко, украинцы потребляют 40% всей электроэнергии в стране, поэтому замена 50 млн лампочек накаливания может сэкономить работу одного атомного реактора мощностью 1 ГВт.

Ситуация в энергосистеме

По информации компании Укрэнерго, по состоянию на 21 декабря по всей Украине применяются аварийные выключения света и стабилизационные ограничения. Отмечается, что во время последней воздушной атаки враг повредил магистральные сети, поэтому дефицит мощности в энергосистеме снизить не удается.

Систематические ракетные обстрелы и беспилотные атаки на востоке и юге разрушают общую энергосистему, однако специалисты непрерывно осуществляют восстановление поврежденных участков, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

"Укрэнерго, операторы электростанций и операторы систем распределения делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в каждом регионе Украины", – заявили в пресс-службе компании.

Напомним, ночью 19 декабря Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе иранского производства. Больше всего от ударов оккупантов пострадал Киев.

Ранее Фокус писал, что в "Укрэнерго" заявили, что в Киеве и других областях ситуация со светом ухудшилась. В ведомстве уточнили, что в украинской столице обеспечивают меньше половины потребностей. Сейчас в приоритете — обеспечить электроэнергией объекты критической инфраструктуры.