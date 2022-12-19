За ночь Воздушные силы Украины сбили 30 из 35 дронов-камикадзе Shahed-136/131

Россияне запустили ударные БПЛА иранского производства с восточного побережья Азовского моря.

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В ночь с 18 на 19 декабря Воздушные силы Украины сбили 30 дронов-камикадзе Shahed-136/131, атаковавших территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.

В общей сложности в Украине было зафиксировано 35 вражеских БПЛА.

Российская сторона запустила беспилотники с восточного побережья Азовского моря.

Как уточняется, к уничтожению российских Shahed привлекли подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации и мобильные огневые группы.

Атака дронов на Украину

Сегодня ночью Киев и область атаковали 20 БПЛА Shahed, 15 из них удалось сбить. Россияне ударили по объектам критической инфраструктуры.

В самой столице обошлось без пострадавших, однако в регионе ранено два человека, им оказали медицинскую помощь.

Сразу после атаки "ДТЭК Киевские электросети" анонсировали экстренные отключения электроэнергии, графики стабилизационных отключений временно перестали действовать.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко также сообщил об атаке дронов в регионе. Кроме того, россияне били по области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

В результате в Черновоногригорьевской громаде повреждены 11 частных домов, шесть хозяйственных сооружений, автомобили, газопровод и линии электропередач. В Марганце пострадало 20 домов, а также детско-юношеская спортивная школа, лицей, школа искусств и админздание.

К счастью, обошлось без раненых и убитых.

Напомним, утром 16 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, выпустив десятки крылатых ракет. В результате новых ракетных ударов Харьков оказался полностью обесточен. В Киеве ввели экстренные отключения света и были проблемы с подачей воды, а Кременчуг остался без отопления.