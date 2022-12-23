В Украине тариф на воду пересчитают дважды: какой будет цена в 2023 году

Тарифы останутся прежними только Харьковской, Николаевской и Херсонской областях — регионах, которые серьезно пострадали во время боевых действий.

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В Украине 1 января и 1 июля 2023 года планируют повышать тарифы на холодную воду. Цены, которые должны быть с января, уже известны, но окончательные тарифы еще не утверждены. Об этом сказано в проекте на сайте НКРЭКУ.

Какими будут тарифы

Тарифы по водоснабжению и водоотводу зависят от конкретного региона. При этом в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы пересматриваться не будут, поскольку эти регионы сильно пострадали от вторжения российских оккупантов.

В остальных регионах НКРЭКУ предлагает установить следующие цены на воду:

Винницаоблводоканал – 37,29 грн (24,57 водоснабжение / 12,72 воодотвод);

Водоканал в Ужгороде – 50,27 грн (30,75/19,51);

Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 грн (18,06/17,95);

Днепр-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 грн (30,19/24,036);

Днепроводоканал – 37,36 грн (22,57/14,79);

Днепро-Западный Донбасс – 46,74 грн;

Житомирводоканал – 51,80 грн (24,97/26,83);

Запорожский водоканал – 33,85 грн (21,05/12,80);

Иванофранковскводоэкотехпром – 31,29 грн (14,50/16,78);

Инфоксводоканал (Одесса) – 42,24 грн (21,94/20,28);

Киевводоканал – 39,28 грн (21,69/17,59);

Луцкводоканал – 31,73 грн (13,76/17,96);

Львовводоканал – 29,12 грн (19,44/9,68);

Полтававодоканал – 42,13 грн (22,24/19,88);

Ровнооблводоканал – 41,86 грн (22,29/19,57);

Тернопольводоканал – 44,46 грн (21/23,46);

Хмельницкводоканал – 31,17 грн (16,03/15,62);

Черкассыводоканал — 34,94 грн (18,73/16,21);

Черниговводоканал — 39,816 грн (19,82/19,99);

Черновцыводоканал — 30,63 грн (20,95/9,68).

Что с тарифами на горячую воду и отопление

Они останутся без изменений, возможно, до конца отопительного сезона 2022/2023. Так, 20 декабря 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что местные бюджеты получат от Кабмина Украины 14 млрд грн в виде субвенций, что позволит сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона.

Таким образом, по словам главы правительства, тарифы на тепло и горячую воду для украинцев останутся без изменений, а у предприятий теплоснабжения появится возможность для бесперебойной работы и ремонтов.

Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в Украине подорожает электроэнергия для некоторых потребителей. В частности, Нацкомиссией были пересмотрены расценки на:

услуги по передаче электроэнергии;

услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго";

услуги по распределению электрической энергии;

услуги поставщиков универсальных услуг.

Также Фокус писал, что с Нового года в Украине начнут обменивать старые лампочки накаливания на LED-лампы.