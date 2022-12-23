В Украине тариф на воду пересчитают дважды: какой будет цена в 2023 году
Тарифы останутся прежними только Харьковской, Николаевской и Херсонской областях — регионах, которые серьезно пострадали во время боевых действий.
В Украине 1 января и 1 июля 2023 года планируют повышать тарифы на холодную воду. Цены, которые должны быть с января, уже известны, но окончательные тарифы еще не утверждены. Об этом сказано в проекте на сайте НКРЭКУ.
Какими будут тарифы
Тарифы по водоснабжению и водоотводу зависят от конкретного региона. При этом в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы пересматриваться не будут, поскольку эти регионы сильно пострадали от вторжения российских оккупантов.
В остальных регионах НКРЭКУ предлагает установить следующие цены на воду:
- Винницаоблводоканал – 37,29 грн (24,57 водоснабжение / 12,72 воодотвод);
- Водоканал в Ужгороде – 50,27 грн (30,75/19,51);
- Горводоканал СМ (Сумы) – 36,01 грн (18,06/17,95);
- Днепр-Кировоград (Кропивницкий) – 54,22 грн (30,19/24,036);
- Днепроводоканал – 37,36 грн (22,57/14,79);
- Днепро-Западный Донбасс – 46,74 грн;
- Житомирводоканал – 51,80 грн (24,97/26,83);
- Запорожский водоканал – 33,85 грн (21,05/12,80);
- Иванофранковскводоэкотехпром – 31,29 грн (14,50/16,78);
- Инфоксводоканал (Одесса) – 42,24 грн (21,94/20,28);
- Киевводоканал – 39,28 грн (21,69/17,59);
- Луцкводоканал – 31,73 грн (13,76/17,96);
- Львовводоканал – 29,12 грн (19,44/9,68);
- Полтававодоканал – 42,13 грн (22,24/19,88);
- Ровнооблводоканал – 41,86 грн (22,29/19,57);
- Тернопольводоканал – 44,46 грн (21/23,46);
- Хмельницкводоканал – 31,17 грн (16,03/15,62);
- Черкассыводоканал — 34,94 грн (18,73/16,21);
- Черниговводоканал — 39,816 грн (19,82/19,99);
- Черновцыводоканал — 30,63 грн (20,95/9,68).
Что с тарифами на горячую воду и отопление
Они останутся без изменений, возможно, до конца отопительного сезона 2022/2023. Так, 20 декабря 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что местные бюджеты получат от Кабмина Украины 14 млрд грн в виде субвенций, что позволит сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона.
Таким образом, по словам главы правительства, тарифы на тепло и горячую воду для украинцев останутся без изменений, а у предприятий теплоснабжения появится возможность для бесперебойной работы и ремонтов.
Ранее стало известно, что с 1 января 2023 года в Украине подорожает электроэнергия для некоторых потребителей. В частности, Нацкомиссией были пересмотрены расценки на:
- услуги по передаче электроэнергии;
- услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго";
- услуги по распределению электрической энергии;
- услуги поставщиков универсальных услуг.
Также Фокус писал, что с Нового года в Украине начнут обменивать старые лампочки накаливания на LED-лампы.