В Украине приняли новое решение о тарифах на воду: что изменилось

По словам главы НКРЭКУ Костянина Ущаповского, после решения о повышении тарифов выяснилось, что многие члены комиссии по-разному поняли решения за которые в итоге проголосовали.

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В пятницу, 30 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила постановление о повышении цен на водоснабжение, которое приняла ранее. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии, которое транслировалось на Youtube-канале НКРЭКУ.

Отмечается, что проекты решений о новых тарифах на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод отправлены на доработку.

"После решения о повышении тарифов выяснилось, что из-за большого количества замечаний и предложений к проекту решений, длительного их обсуждения, началу воздушной тревоги, решения, которые были предложены для голосования, члены комиссии поняли по-разному и, соответственно, голосовали за разные проекты", – объяснил глава НКРЭКУ Костянин Ущаповский во время заседания Комиссии.

При этом он отметил, что само предложение о новых тарифах существенно отличается от проекта, ранее обнародованного на сайте НКРЭКУ.

"Поэтому при оформлении возникли недоразумения по размерам и структуре этих тарифов", – подчеркнул Ущаповский.

Отметим, что в каждом регионе Украины действует разный тариф на холодное водоснабжение, поэтому цифры в платежках у все отличаются. К примеру, клиенты "Киевводоканала" после отмены повышения тарифов на холодную воду, будут и дальше платить 30,38 грн за куб.

Напомним, повысить тарифы на воду в Украине собирались уже с 1 января 2023 года. Предполагалось, что оплата за водоснабжение и водоотвод для украинцев подорожает в среднем на 10%. При этом НКРЭКУ хотела утвердить сразу два повышения тарифов на воду — с 1 января и с 1 июля. Однако решение по поводу повышения тарифов на воду в летний период отложили.

Ранее Фокус рассказывал, что Кабмин Украины для сдерживания тарифов на коммунальные услуги в период отопительного сезона 2022/2023 решил выделить местным бюджетам 14 млрд грн в виде субвенций. Финансирование, в частности, позволит сдержать подорожание отопления и горячей воды зимой.

Также Фокус объяснял, почему украинцам придется платить больше за отопление в 2023 году.