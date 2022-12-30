В Україні ухвалили нове рішення щодо тарифів на воду: що змінилося

За словами голови НКРЕКП Констятина Ущаповського, після рішення про підвищення тарифів з'ясувалося, що багато членів комісії по-різному зрозуміли рішення, за які зрештою проголосували.

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У п'ятницю, 30 грудня, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала постанову про підвищення цін на водопостачання, яку прийняла раніше. Відповідне рішення ухвалено під час засідання комісії, яке транслювалось на Youtube-каналі НКРЕКП.

Зазначається, що проекти рішень щодо нових тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення відправлені на доопрацювання.

"Після рішення про підвищення тарифів з'ясувалося, що через велику кількість зауважень та пропозицій до проєкту рішень, тривалого їх обговорення, започаткування повітряної тривоги, рішення, які були запропоновані для голосування, члени комісії зрозуміли по-різному і, відповідно, голосували за різні проекти", – пояснив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський під час засідання Комісії.

При цьому він зазначив, що сама пропозиція про нові тарифи суттєво відрізняється від проекту, раніше оприлюдненого на сайті НКРЕКП.

"Тому при оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури цих тарифів", – наголосив Ущаповський.

Зазначимо, що в кожному регіоні України діє різний тариф на холодне водопостачання, тому цифри у платіжках усі відрізняються. Наприклад, клієнти "Київводоканалу" після скасування підвищення тарифів на холодну воду будуть і надалі платити 30,38 грн за куб.

Нагадаємо, підвищити тарифи на воду в Україні збиралися вже з 1 січня 2023 року. Передбачалося, що оплата за водопостачання та водовідведення для українців подорожчає в середньому на 10%. Водночас НКРЕКП хотіла затвердити одразу два підвищення тарифів на воду — з 1 січня та з 1 липня. Проте рішення щодо підвищення тарифів на воду в літній період відклали.

Раніше Фокус розповідав, що Кабмін України для стримування тарифів на комунальні послуги у період опалювального сезону 2022/2023 р. вирішив виділити місцевим бюджетам 14 млрд грн у вигляді субвенцій. Фінансування, зокрема, дозволить стримати подорожчання опалення та гарячої води взимку.

Також Фокус пояснював, чому українцям доведеться платити більше за опалення у 2023 році.