В Україні хочуть підвищити тарифи на воду у два етапи: озвучено терміни

У НКРЕКП зазначають, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.

Related video

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), знову розгляне питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2023 році. Про це повідомляє сайт регулятора.

Так, комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня, а потім 1 липня. Питання про підвищення тарифів буде включено до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання у березні.

Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.

"Щоб стримати фінансове навантаження на споживачів та забезпечити надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів", – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що наприкінці 2022 року НКРЕКП вже затверджувала підвищення тарифів на воду. Так, водопостачання мало подорожчати з 1 січня 2023 року на 10-30%. Але вже за кілька днів Нацкомісія скасувала своє рішення, а проєкт ухвалу було відправлено на доопрацювання.

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, коли члени комісії ухвалювали рішення про підвищення тарифів, то по-різному зрозуміли зміст постанови, тому "проголосували за різні проєкти рішення".

До речі, у кожному регіоні України діє різний тариф на холодне водопостачання, тому цифри у платіжках усі відрізняються. Наприклад, клієнти Київводоканалу станом на березень 2023 року платять за холодну воду 30,38 грн за куб.

Раніше Фокус розповідав, що деякі українці можуть оформити 50% знижку на оплату комунальних послуг. Пільга доступна вдовам загиблих захисників України. Знижка стосується послуг:

з управління багатоквартирним будинком;

щодо постачання та розподілу природного газу, електричної та теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, у якому створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив та витрати на комунальні послуги у такому будинку;

на купівлю твердого палива та зрідженого газу.

Тим часом уряд в Україні вже розробив десять варіантів зміни тарифів на електроенергію. Але остаточно це питання ще не вирішене, оскільки в Кабміні розуміють, що подорожчання викликає серйозне невдоволення серед споживачів.