Тариф на електроенергію в Україні: скільки доведеться платити за світло до кінця 2024 року

Деякі українці можуть платити за електроенергію за пільговим тарифом — 2,64 грн за 1 кВт*год.

В Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. У жовтні 2024 року та протягом осінньо-зимового періоду 2024/2025 вартість 1 кВт*год становитиме 4,32 грн. Про це йдеться у відповіді міністра енергетики Германа Галущенка на запит нардепа Олексія Кучеренка.

У документі зазначено:

вартість електроенергії для побутових споживачів встановлена відповідно до Постанови № 632 і діятиме до 30 квітня 2025 року;

це означає, що тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінним до зазначеної дати.

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Згідно з Постановою Кабміну № 632, окремі категорії українців мають можливість оплачувати електроенергію за зниженою ставкою — 2,64 грн за 1 кВт*год. Пільга надається тим, хто встановив системи електроопалення відповідно до законодавчих норм. Однак такий тариф діє винятково в опалювальний сезон, який триває з 1 жовтня по 30 квітня.

Щоб скористатися пільговим тарифом, місячне споживання електроенергії не має перевищувати 2 000 кВт*год., повідомляє OBOZ.UA. У разі перевищення цього ліміту розрахунок здійснюватиметься за тарифом 4,32 грн/кВт*год.

Нагадаємо, 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що ціни на електроенергію в Україні можуть зрости до 6-7 грн за кіловат для населення і 11-12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що вартість електроенергії для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5-7 гривень за кіловат.