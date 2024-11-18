Тариф на электроэнергию в Украине: сколько придется платить за свет до конца 2024 года

Некоторые украинцы могут платить за электроэнергию по льготному тарифу – 2,64 грн за 1 кВт*ч.

В Украине тариф на электроэнергию останется неизменным до 1 мая 2025 года. В октябре 2024 года и в течение осенне-зимнего периода 2024/2025 стоимость 1 кВт*ч составит 4,32 грн. Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

В документе указано:

стоимость электроэнергии для бытовых потребителей установлена в соответствии с Постановлением № 632 и будет действовать до 30 апреля 2025 года;

это означает, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменным до указанной даты.

Украинцам назвали стоимость 1 кВт*ч до конца 2024 года

Согласно Постановлению Кабмина № 632, отдельные категории украинцев имеют возможность оплачивать электроэнергию по сниженной ставке — 2,64 грн за 1 кВт*ч. Льгота предоставляется тем, кто установил системы электроотопления в соответствии с законодательными нормами. Однако такой тариф действует исключительно в отопительный сезон, который длится с 1 октября по 30 апреля.

Чтобы воспользоваться льготным тарифом, месячное потребление электроэнергии не должно превышать 2 000 кВт*ч, сообщает OBOZ.UA. В случае превышения этого лимита расчет будет производиться по тарифу 4,32 грн/кВт*ч.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что цены на электроэнергию в Украине могут вырасти до 6-7 грн за киловатт для населения и 11-12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что стоимость электроэнергии для населения в 2025 году может повыситься до 6,5-7 гривен за киловатт.