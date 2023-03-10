Як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік: дані Держстату

Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.

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Середні ціни на продукти харчування у лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 31,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики (Держстату). Виходить, що для українців, у яких рівень достатку нижчий за середній, удар по гаманцю вийшов доволі суттєвим.

Загалом у лютому цього року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%. Але загалом за рік продукти стали коштувати дорожче на 31,5%.

Які продукти подорожчали найбільше?

Так, за даними відомства, серед продуктів найбільше подорожчали:

яйця – на 80,3%;

фрукти – на 74,9%;

риба та рибні продукти – на 44,1%;

овочі – на 36,2%;

цукор – на 32,5%;

хліб та хлібобулочні вироби — 26%;

макаронні вироби – на 25,8%;

олія – на 24%;

м'ясо та м'ясопродукти — на 23,2%;

сир та м'який сир — на 23%,

молоко – на 17,4%;

соняшникова олія – на 14,1%.

Базова інфляція за останній місяць зими зменшилася до 0,5% Фото: Держстат

При цьому базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — з 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року.

Що буде з цінами далі

Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital, на початку 2023 року розповів Фокусу, що навряд макроекономічні показники, включаючи інфляцію, стабілізуються цього року.

"На цей рік військові ризики залишаються дуже високими, що негативно впливає на економічну активність у країні", — зазначив він.

Відповідно, за прогнозами Дмитра Чуріна, досить оптимістичний сценарій припускає, що інфляція в Україні 2023 року становитиме близько 20%. При цьому він прогнозує, що у 2023 році вищими темпами порівняно з іншими групами товарів зростатимуть ціни на м'ясо та фрукти.

Водночас в інвестиційній групі ICU також вважають, що слабкий внутрішній попит у поєднанні з поступовим вирішенням логістичних проблем у 2023 році призведе до послаблення інфляційного тиску. Крім того, прогноз ICU щодо уповільнення інфляції підкріплюється двома новими аргументами:

ймовірно, НБУ не поспішатиме послаблювати курс гривні настільки, як ми очікували раніше, і до кінця 2023 року офіційний курс долара зросте приблизно до 40 UAH/USD (раніше прогнозували 45 UAH/USD);

через скорочення реальних доходів домогосподарств уряд, ймовірно, не підвищуватиме тарифи на комунальні послуги або погодиться лише на символічне підвищення наступного року (2024-го).

До речі, 10 березня 2023 року Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила, що знову розгляне питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Відомо, що підвищувати тарифи планують у два етапи: спочатку 1 квітня, а потім 1 липня.

Також Фокус писав, що уряд в Україні вже розробив десять варіантів зміни тарифів на електроенергію. Але остаточно це питання ще не вирішене, оскільки в Кабміні розуміють, що подорожчання викликає серйозне невдоволення серед споживачів.