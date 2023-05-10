Опыт 107 стран мира: в Украине планируют ввести акциз на сладкие газированные напитки

Деньги от уплаты налогов планируют направить на предотвращение недугов, которые вызывает сахар, а также поддержку программы детского питания в школах

Related video

В Украине планируется ввести акциз на сладкие газированные напитки с целью предотвратить болезни, к которым приводит чрезмерное употребление сахара. Об этом сегодня, 10 мая сообщает Минздрав.

В ведомстве отметили, что болезни связаны с сахаром можно предотвратить, чем МОЗ и пытается заняться.

"Украина страдает неинфекционными заболеваниями. Они являются основной причиной потери трудоспособности и причиной проблем со здоровьем. Только постоянное употребление сладких газированных напитков приводит к развитию диабета, появлению избыточного веса и ожирения и т.д., ведь в литре такого напитка часто содержится больше суточной нормы сахара", – сказано в сообщении.

В Минздраве утверждают, что такая практика действует в 107 странах мира, и это дало положительные результаты как на показатели здоровья населения, так и на возможности лечения уже существующих больных, за счет вливаний в казну из налогов.

"Налоги на употребление добавленного сахара или разные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, всесторонне поддерживаемая ВОЗ. И Минздрав поддерживает его. Ведь должны заботиться о самом дорогом – здоровье наших граждан", – говорит главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

К примеру, в Мексике такой налог привел к уменьшению на 39% количества детей, страдающих ожирением. А в Великобритании налог заставил производителей снизить уровень сахара в сладкой газировке вдвое, чтобы не платить дополнительные средства в бюджет.

К слову, 7 мая издание Daily Mail написало, что калории некоторых коктейлей сопоставимы с бургерами и картошкой фри, а в "Лонг-Айленде" их даже больше.

К слову, мировые цены на сахар достигли максимума за 11 лет, то есть с октября 2011 года. На подорожание продукта влияют негативные прогнозы по поводу урожая в странах-экспортерах и цены на нефть.